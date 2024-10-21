Глава Пентагона в Киеве объявил о новом пакете военной помощи от США на $400 млн

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 октября, пишет «Укринформ» .

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Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку, заявил Остин. «Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», – подчеркнул он.

Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В его планах – встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

По информации CNN, Остин прибыл в украинскую столицу, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США смогут продолжать поддерживать украинскую армию в течение следующего года.

«Я возвращаюсь в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину», – написал он на своей странице в X утром 21 октября.

Дополнено. В письме, разосланном СМИ, Пентагон уточнил, что войдет в новый пакет военной помощи:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Контекст

США в рамках Плана победы каждые 2-3 недели до конца этого года будут предоставлять Украине новый пакет помощи. О такой договоренности с Джо Байденом сообщил 18 октября президент Владимир Зеленский.

26 сентября президент Байден анонсировал увеличение помощи по безопасности Украине на $7,9 млрд и ряд дополнительных действий. Президент поручил Пентагону предоставить все оставшиеся средства в поддержку безопасности, выделенные Украине, до конца его срока пребывания в должности. Таким образом, Байден санкционировал выделение $5,5 млрд в рамках президентских полномочий.

18 октября на пресс-конференции в Берлине Байден предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима», и призвал американских союзников продолжать поддерживать Киев. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского в достижении целей Плана победы.