США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО – Пентагон

Після ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні США поставили в Україну 83% від обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних засобів ППО та 60% боєприпасів. Про це на пресбрифінгу 12 листопада заявив речник Пентагону Пет Райдер, пише «Голос Америки» . У Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд.

Деталі

До середини жовтня США доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS (ракети до HIMARS. – Ред.), боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо.

Доставлено 67% обіцяних інших спроможностей ППО, включаючи ракети до Stinger і HAWK, виконано 60% зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру, – повідомив речник Пентагону.

В цілому, за словами Райдера, після ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні, США доставили до України тисячі артилерійських снарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

У Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд.

$7,1 млрд доступні за програмою PDA – з них $4,3 млрд, затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.

Ще близько $2,2 млрд доступні для програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

Контекст

США намагаються до кінця терміну Джо Байдена – до 20 січня – надіслати озброєння Україні, писало Politico. Співрозмовники видання висловлювали сумніви, що все надане озброєння встигне дійти до України, оскільки часто від оголошення про пакет допомоги до моменту, коли зброя потрапляє на поле бою, минає кілька місяців. А новий президент, якщо захоче, може скасувати ухвалену допомогу.

Раніше в Пентагоні зобовʼязались використати усі залишкові кошти для програм із підтримки України до кінця президентського терміну Байдена. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що в Міноборони є близько $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA) і приблизно $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI). За першою програмою Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, за другою – зброю замовляють у виробників.