США приостановили обмен разведданными с Украиной – директор ЦРУ

США перестали делиться разведданными с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на троих информированных чиновников. Это произошло после того, как 3 марта президент Дональд Трамп остановил военную помощь Киеву из-за конфликта с Владимиром Зеленским. Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф «неофициально подтвердил», что США временно приостановили разведывательные операции. Об этом заявила журналистка Fox News Джеки Гайнрих.

Подробности

Это было сделано с целью «призвать всех к ответственности и обеспечить мир в мире».

Прекращение обмена разведданными может существенно ослабить способность ВСУ наносить удары по российским войскам и объектам. В среду стало известно, что США запретили европейским партнерам, в том числе Великобритании, передавать Украине разведданные. Вашингтон предупредил, что будет строго следить за исполнением запрета через агентства в Киеве. Ранее Лондон предоставлял Украине американские данные с пометкой Rel UKR – «Разрешено для Украины».

Контекст

28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом разразился спор из-за прекращения огня. Зеленский отметил гарантии безопасности для Украины, но разговор перерос в спор. Встреча завершилась досрочно: Зеленский покинул Белый дом, а Трамп обвинил его в нежелании мира. Соглашение об ископаемых не подписали. США заявили, что Зеленский должен извиниться, и остановили военную помощь Украине.

5 марта Financial Times сообщил, что США продолжают делиться разведданными о России и Украине с ближайшими союзниками, в том числе Великобританией. В то же время, как отметила Daily Mail, Вашингтон запретил Лондону передавать Украине развединформацию, полученную от США.