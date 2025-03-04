Принуждение к миру. Трамп приостановил военную помощь для Украины. Какие будут последствия?Реакция мировых СМИ

Администрация Дональда Трампа официально приостановила поставки всех видов военной помощи Украине. Это решение было принято в ночь на 4 марта, хотя мировые СМИ связывают его с острым спором президента США с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Forbes собрал реакцию от The Economist , NYT , WSJ и Bloomberg

Белый дом временно заморозил поставки оружия и боеприпасов Украине более чем на $1 млрд, которые находились в процессе доставки или заказа, сообщает The Wall Street Journal. Под запрет попали все военные поставки, еще не прибывшие в Украину, включая те, которые находятся в транзитных зонах в Польше.

Причина решения – желание президента США Дональда Трампа увидеть от Украины «добросовестную преданность мирным переговорам с Россией», говорят в Белом доме. Возобновление помощи возможно только после того, как Украина продемонстрирует готовность к переговорам, но конкретные условия этого не определены, добавляет WSJ.

Давление на Зеленского

Трамп хочет заставить Киев пойти на уступки Москве, используя военную помощь как рычаг, пишет NYT. После напряженной встречи в Овальном кабинете Трамп «разгневался» из-за отказа Зеленского принять его условия.

В Белом доме рассматривалась возможность полного сворачивания поддержки Киева еще до этой встречи, сообщает The Economist. Это решение вызвало панику среди европейских союзников, теперь ищущих альтернативные способы поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года. Фото Getty Images

Последствия для Украины

Остановка военной помощи США означает:

Недостаток артиллерийских боеприпасов. Украина до сих пор в значительной мере зависит от американских снарядов, а их дефицит может привести к повторению ситуации в Бахмуте, где из-за нехватки боеприпасов россияне получили значительное преимущество, пишет The Economist.

Утрата высокотехнологичного оружия. Без американских Patriot Украина будет иметь гораздо меньше возможностей противостоять российским баллистическим ракетам.

Ограничение доступа к разведданным США. Американские спутники и данные НАТО играют ключевую роль в наведении украинских ракет и дронов на цели внутри России. Утрата этой поддержки усложнит удары по российским логистическим узлам, комментирует WSJ.

Потенциальное отключение Starlink. Спутниковый интернет от SpaceX является критически важным для коммуникаций ВСУ. Украинские инженеры работают над альтернативами, но они пока менее эффективны, отмечает The Economist.

Это гораздо более широкие ограничения, чем те, о которых писали WSJ неделю назад.

Реакция Европы

Европейские союзники рассматривают возможность увеличения собственных поставок оружия, но их ресурсов недостаточно, чтобы полностью заменить поддержку США.

Британия и Франция готовят временное соглашение о прекращении огня, чтобы выиграть время для Украины, пишет Bloomberg.

Германия, Польша и страны Балтии ищут способы ускорить поставку боеприпасов, однако даже оптимистичные прогнозы говорят, что ресурса хватит только до лета, комментирует WSJ.

Французско-итальянская система SAMP/T может частично заменить Patriot, но она менее эффективна, а ее новая версия будет доступна лишь в следующем году, добавляет The Economist.

Многофункциональная радарная машина MRI итальянской зенитно-ракетной системы SAMP/T Mamba. Фото Getty Images

Долгосрочная перспектива

Украина может продержаться без новых поставок вооружения из США в течение нескольких месяцев, но в долгосрочной перспективе ситуация может критически обостриться. Ранее WSJ писал, что оружия должно хватить до лета.

«Европа может закрыть часть потребностей Украины в артиллерийских снарядах, но проблемы с ПВО и высокоточными ракетами станут очевидны уже летом», – говорит Майкл Кофман, эксперт Carnegie Endowment for International Peace.

Несмотря на угрожающие сигналы, некоторые украинские официальные лица не теряют оптимизма. Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, а стратегические удары по российским складам в тылу дают результаты, пишет The Economist. «Фронт может немного отступить, но катастрофы не будет», – говорит один из командиров разведки.

Решение Вашингтона остановить помощь выглядит серьезным ударом по Украине и ее союзникам. «Если самый плохой сценарий сбудется и США не будут надежным партнером, это навредит не только Украине, но и всему Западу», – комментирует Сергей Кошман, представитель украинского сектора военных технологий.