Министерство обороны США приостановило поставки Украине некоторых типов зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из-за беспокойства состоянием собственных арсеналов, пишет Politico со ссылкой на три информированных источника. По данным NBC News , речь идет о ракетах-перехватчиках Patriot, управляемых ракетах Hellfire и боеприпасах для GMLRS.

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Решение принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после внутренней инвентаризации складов боеприпасов Минобороны США. Ревизия якобы подтвердила критическое снижение запасов, пишет Politico.

Решение о приостановлении помощи, ранее одобренной администрацией Джо Байдена, было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас – на фоне массированных ракетных и дроновых атак РФ по украинским городам, отметило издание.

Источники NBC News сообщили, что решение принимал министр обороны США Пит Гегсет. Речь идет о десятках ракет-перехватчиков Patriot, тысячах 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем залпового огня GMLRS, десятках ракет Stinger, AIM и гранатометов.

Часть из них уже находится в регионе, но поставки официально остановили до завершения ревизии складов, сообщили два неназванных чиновника Пентагона.

Паузу объявили после того, как Гегсет отдал приказ провести оценку состояния арсеналов. Истощение запасов объясняется не только длительной поддержкой Украины, но и активностью США на Ближнем Востоке, в частности участием в операциях против хуситов в Йемене и защитой Израиля и союзников от Ирана.

Если ревизия подтвердит дефицит, часть вооружения могут удерживать еще дольше или переориентировать на другие стратегические направления, говорят собеседники NBC News.

Официальная позиция Белого дома – защита своих интересов. «Это решение принято с приоритетом на национальные интересы США», – заявила спикер Анна Келли.

Контекст

Издание Defense One со ссылкой на оценки Пентагона писало, что США не успевают выполнить план по увеличению производства 155-мм артиллерийских снарядов. По начальному графику, к октябрю 2025-го планировалось выйти на уровень в 100 000 снарядов в месяц. Пока же американская оборонная промышленность производит примерно 40 000 снарядов ежемесячно – втрое больше, чем в начале полномасштабного вторжения (14 500 в феврале 2022-го), но вдвое меньше запланированного.

Вашингтон уже приостанавливал военную поддержку Киева. В марте The New York Times писала, что Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Гегсетом. В Белом доме рассматривали возможность замораживания помощи, по крайней мере, до того момента, пока Украина не засвидетельствует свою «приверженность мирному урегулированию», писал Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, возобновление поставок возможно только при условии, что это будет способствовать снижению эскалации.

Украина неоднократно призывала США и ЕС предоставить дополнительные системы ПВО. Только за последние дни, по данным Минобороны Украины, Россия совершила самый большой с начала вторжения авиаудар – более 60 ракет и 477 дронов. Во время визита в Вашингтон 5 июня глава офиса президента Андрей Ермак подчеркнул: Украине срочно нужна помощь для защиты городов от воздушного террора.