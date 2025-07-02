Міністерство оборони США призупинило постачання Україні деяких типів зенітних ракет і високоточних боєприпасів через занепокоєння станом власних арсеналів, пише Politico з посиланням на три поінформовані джерела. За даними NBC News , йдеться про ракети-перехоплювачі Patriot, керовані ракети Hellfire та боєприпаси для GMLRS.

Деталі

Рішення ухвалив голова політичного управління Пентагону Елбридж Колбі після внутрішньої інвентаризації складів боєприпасів Міноборони США. Ревізія нібито засвідчила критичне зниження запасів, пише Politico.

Рішення про призупинення допомоги, яку раніше схвалила адміністрація Джо Байдена, було ухвалене ще на початку червня, але набрало чинності лише зараз – на тлі масованих ракетних та дронових атак РФ по українських містах, зазначило видання.

Джерела NBC News повідомили, що рішення ухвалював міністр оборони США Піт Гегсет. Йдеться про десятки ракет-перехоплювачів Patriot, тисячі 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних систем залпового вогню GMLRS, десятки ракет Stinger, AIM та гранатометів.

Частина з них уже перебуває в регіоні, але постачання офіційно зупинили до завершення ревізії складів, повідомили два неназвані посадовці Пентагону.

Паузу оголосили після того, як Гегсет наказав провести оцінку стану арсеналів. Виснаження запасів пояснюється не лише тривалою підтримкою України, а й активністю США на Близькому Сході – зокрема участю в операціях проти хуситів у Ємені та захистом Ізраїлю і союзників від Ірану.

Якщо ревізія підтвердить дефіцит, частину озброєння можуть утримувати ще довше або переорієнтувати на інші стратегічні напрямки, кажуть співрозмовники NBC News.

Офіційна позиція Білого дому – захист власних інтересів. «Це рішення ухвалено з пріоритетом національних інтересів США», – заявила речниця Анна Келлі.

Контекст

Видання Defense One із посиланням на оцінки Пентагону писало, що США не встигають виконати план зі збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів. За початковим графіком, до жовтня 2025 року планувалося вийти на рівень у 100 000 снарядів на місяць. Наразі ж американська оборонна промисловість виробляє приблизно 40 000 снарядів щомісяця – утричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення (14 500 у лютому 2022-го), але вдвічі менше від запланованого.

Вашингтон вже призупиняв військову підтримку Києва. У березні The New York Times писала, що Дональд Трамп обговорював це питання з держсекретарем Марко Рубіо та головою Пентагону Пітом Гегсетом. У Білому домі розглядали можливість заморожування допомоги принаймні до того моменту, поки Україна не засвідчить свою «відданість мирному врегулюванню», писав Bloomberg з посиланням на джерела. За їх словами, поновлення постачань можливе лише за умови, що це сприятиме зниженню ескалації.

Україна неодноразово закликала США та ЄС надати додаткові системи ППО. Лише за останні дні, за даними Міноборони України, Росія здійснила найбільший з початку вторгнення авіаудар – понад 60 ракет і 477 дронів. Під час візиту до Вашингтона 5 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив: Україні терміново потрібна допомога для захисту міст від повітряного терору.