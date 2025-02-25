Особенно острой будет нехватка ПВО. Что потеряет Украина без военной поддержки США? Разбор WSJ

Если президент США Дональд Трамп остановит поставки Украине оружия, ВСУ столкнутся с нехваткой военной техники. Без американской военной помощи Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета. Дальше боеприпасов может не хватить. WSJ разобралась, что несет за собой нехватка военной поддержки США и как Европа может в этом помочь

Без военной помощи США Украина способна воевать в нынешнем темпе до лета, но затем может столкнуться с дефицитом боеприпасов и потерять возможность использовать высокотехнологичное вооружение, передает WSJ мнение западных чиновников.

Последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского заставляют Киев готовиться к возможному сворачиванию американской поддержки, которая была ключевой в сдерживании российской агрессии в течение трех лет войны.

Значительные поставки вооружения, которые администрация Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы его президентского срока, позволят Украине воевать в нынешнем темпе по меньшей мере до середины года, заявила бывшая чиновник Пентагона Селеста Волландер. Некоторые украинские аналитики считают, что этих запасов может хватить и на дольше, пишет WSJ.

«Мы можем продержаться полгода или год, чтобы дать Европе время нарастить производство боеприпасов», – отметил аналитик Центра инициатив «Повернись живим» Николай Белесков. «Возможны потери, даже отступления, но другого выбора, кроме как продолжать борьбу, у нас нет».

Предложения Европы

Европа готовится попытаться компенсировать дефицит. В 2024 году ЕС, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине $25 млрд военной помощи – больше, чем отправили США, отмечает WSJ. Континент наращивает производство артиллерийских снарядов и планирует увеличить помощь Украине до $30 млрд в 2025 году.

В то же время с 2022 года США передали Украине почти $70 млрд военной помощи, что больше, чем все остальные западные союзники вместе взятые. Украина тоже нарастила собственное производство вооружения: в 2024 году было выделено $30 млрд на ОПК, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Страна выпустила 1,5 млн дронов, а в 2025-м планирует изготовить 3000 ракет и 30 000 дронов дальнего радиуса действия.

В целом Украина сейчас производит или финансирует около 55% своего военного оборудования. США обеспечивают около 20%, а Европа – 25%, передает WSJ слова одного из западных чиновников.

Но заменить американские системы ПВО, баллистические ракеты, навигационные системы и дальнобойную артиллерию быстро невозможно. Европа либо производит их в недостаточном количестве, либо не производит вообще, отмечает WSJ.

Когда запасы американского оружия иссякнут, Украине будет сложнее наносить дальние удары и защищать тыловые позиции, пишет WSJ. «Партнер, поставляющий самые современные военные технологии, по определению незаменим в некоторых сферах», – сказал Томаш Копечны, спецпредставитель правительства Чехии по восстановлению Украины.

Утрата ATACMS оставит Украину без возможности дополнительных поражений целей на расстоянии до 300 км Фото Getty Images

Политическая неопределенность в США

Уже более года вопрос о помощи Украине остается открытым. Во время кампании Трамп резко критиковал миллиардные пакеты помощи Украине, а многие республиканцы в Конгрессе выступали против последнего из них, одобренного в апреле 2024-го.

В последние недели каденции Байден пытался обеспечить Киев оружием на более длительный срок. Его администрация также заключала контракты с оборонными компаниями США на производство боеприпасов, зенитных перехватчиков и техники. Эти поставки продлятся до 2026 года. Но Трамп действует иначе, обвиняя Зеленского в начале войны и называя его диктатором. Некоторые из его заявлений перекликаются с риторикой Кремля, пишет WSJ.

После заявлений Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у Конгресса нет «аппетита» к новому пакету помощи Украине. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс в комментарии WSJ отметил, что США могут использовать санкции и даже «военные инструменты давления» для продвижения мирных переговоров между Путиным и Зеленским.

У Трампа есть полномочия передать Украине более $3,8 млрд в виде оружия из резервов Пентагона без одобрения Конгресса, хотя администрация, вероятно, обратится к законодателям с просьбой пополнить запасы США, если примет такое решение.

В это время лидеры ЕС ищут пути поддержки Украины, если США выйдут из процесса переговоров. Континент уже поставляет Украину артиллерию, ПВО среднего радиуса действия и крылатые ракеты. Однако аналитики сомневаются в том, что Европа сможет закрыть весь дефицит оружия. «Особо острой будет нехватка ПВО», – говорит Оскар Йонссон из Шведского оборонного университета.

Украина сейчас производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год. США с начала войны передали около 3 млн, в то время как ЕС в 2024-м увеличил производство до 1,4 млн и планирует 2 млн в 2025-м, отмечает WSJ.

Из-за нехватки американских ПВО Украине придется выбирать, какие регионы защищать, а какие оставить уязвимыми. К примеру, только США производят системы Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты. Утрата ATACMS также станет ударом: эти ракеты с дальностью до 300 км позволяют уничтожать российские склады и логистику, комментирует WSJ.

Некоторые аналитики опасаются, что Украина может лишиться доступа к Starlink, который играет ключевую роль в боевых действиях. Услуга частично финансируется Пентагоном, но основатель SpaceX Илон Маск поддерживает Трампа.

Украина еще может получать американское оружие, но через европейские закупки, считает военный аналитик Михаил Самусь. «Вопрос не только в помощи. Если Трамп не будет участвовать в производстве оружия для Украины, это будет ударом не только по Киеву, но и по Европе», – комментирует он.