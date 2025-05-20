США договариваются с союзниками по НАТО о поставках Patriot Украине – Рубио

У Соединенных Штатов нет доступных систем противовоздушной обороны Patriot для передачи Украине, поэтому сотрудничают с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить поставки таких систем. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, выступая в Сенате США.

Подробности

Рубио отметил, что администрация президента Трампа должна обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для поддержки Украины, поскольку уже утвержденные средства продолжают использоваться.

По его словам, у некоторых стран НАТО есть батареи Patriot, которые могли бы защитить Киев и другие украинские города, но те неохотно их передают, а боеприпасы тратятся быстрее, чем успевают производить на Западе.

Рубио подчеркнул, что война в Украине не имеет военного решения и может быть урегулирована только посредством переговоров, поскольку Россия стремится к тому, на что не имеет права, а Украина не может вернуть потерянное военным путем.

Контекст

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина готова закупить 10 систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ракет.

По состоянию на апрель 2025 года у Украины было семь полноценных систем Patriot, пишет Defence Express. Зеленский обсудил вопрос ПВО с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска в Ватикане.

В мире используется примерно 186 систем Patriot, треть из которых принадлежит США, передавшим часть комплексов союзникам в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, такие данные приводит Международный институт стратегических исследований (Великобритания). Несколько десятков систем развернуто в Индо-Тихоокеанском регионе из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи, а недавно США отправили по меньшей мере одну батарею на Ближний Восток для поддержки Израиля.

Европейские страны владеют примерно 40 системами, включая те, которые есть в Украине. Стоимость одной системы Patriot – около $1 млрд, а для ее работы требуется около 90 военнослужащих.