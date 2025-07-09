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США рассматривают возможность передачи Украине еще одной системы ПВО Patriot – WSJ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ППО Patriot /Getty Images

ПВО Patriot Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

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Подробности

  • По информации источников, это решение связано с недавним обещанием Трампа усилить поддержку Киева в противостоянии российским атакам. Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты дополнительного вооружения для Украины.
  • В то же время США изучают возможность привлечения союзников для поставки Киеву еще нескольких систем Patriot.
  • Экс-чиновник Пентагона отметил, что США передали Украине три системы Patriot, Германия – еще три, а одна установка поступила от консорциума европейских стран. Однако не все системы работают одновременно из-за проблем с техническим обслуживанием.

Контекст

С 1 июля США временно приостановили поставки части оружия Украине из-за необходимости внутреннего аудита, что вызвало критику со стороны демократов, некоторых республиканцев и обеспокоенность в Украине по поводу ограничения оборонных возможностей. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что поставка оружия полностью не останавливается.

В ходе телефонного разговора с Трампом в прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по усилению ПВО, совместному производству вооружений, инвестиций и закупок. По данным Axios, Трамп пообещал немедленно передать Украине десять ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Германия активно ведет переговоры по закупке дополнительных систем Patriot для Украины, чтобы компенсировать паузу в американских поставках. Согласно письму Госдепартамента США от марта 2025 года, с начала российского вторжения в 2022-м США предоставили Украине военную помощь на $66,9 млрд.

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