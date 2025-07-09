Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
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- По информации источников, это решение связано с недавним обещанием Трампа усилить поддержку Киева в противостоянии российским атакам. Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты дополнительного вооружения для Украины.
- В то же время США изучают возможность привлечения союзников для поставки Киеву еще нескольких систем Patriot.
- Экс-чиновник Пентагона отметил, что США передали Украине три системы Patriot, Германия – еще три, а одна установка поступила от консорциума европейских стран. Однако не все системы работают одновременно из-за проблем с техническим обслуживанием.
Контекст
С 1 июля США временно приостановили поставки части оружия Украине из-за необходимости внутреннего аудита, что вызвало критику со стороны демократов, некоторых республиканцев и обеспокоенность в Украине по поводу ограничения оборонных возможностей. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что поставка оружия полностью не останавливается.
В ходе телефонного разговора с Трампом в прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по усилению ПВО, совместному производству вооружений, инвестиций и закупок. По данным Axios, Трамп пообещал немедленно передать Украине десять ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Германия активно ведет переговоры по закупке дополнительных систем Patriot для Украины, чтобы компенсировать паузу в американских поставках. Согласно письму Госдепартамента США от марта 2025 года, с начала российского вторжения в 2022-м США предоставили Украине военную помощь на $66,9 млрд.
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