Президент США Дональд Трамп заявив, що постачання зброї в Україну не повністю припинено, пише Reuters .

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«Ми постачаємо зброю, але раніше її було забагато. Ми продовжуємо допомагати Україні, працюємо з ними, але постачання не зупинено повністю. Байден виснажив наші запаси, відправляючи зброю, тож ми маємо переконатися, що у нас достатньо для власних потреб», – зазначив Трамп.

Він також повідомив, що 4 липня планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Зеленський згадував про намір обговорити з Трампом можливу паузу в постачанні певних видів озброєнь, про що стало відомо цього тижня.

Контекст

Раніше Politico повідомило, що США призупинили постачання Україні частини боєприпасів, обіцяних за адміністрації Джо Байдена, зокрема ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, ракет Hellfire та інших озброєнь, які використовуються з винищувачів F-16 і дронів.

Рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після перевірки запасів через занепокоєння щодо виснаження американських арсеналів. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі пояснила, що це зроблено для «пріоритетного захисту інтересів США» після оцінки військової допомоги від інших країн.