Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

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Это меньшее количество ракет, чем было в приостановленной поставке в конце июня, отметило издание. Однако Трамп заявил, что готов помочь Киеву в поиске других источников ракет.

Перед разговором с Зеленским Трамп общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который попросил разморозить передачу ракет-перехватчиков Киеву и заявил о готовности закупить у США дополнительные батареи Patriot для Украины.

Пока конкретных договоренностей нет, но обсуждение этого вопроса продолжается, говорят собеседники издания.

После этого Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что США будут поставлять больше оружия Украине.

Пентагон заявил, что по указанию Трампа направят в Украину дополнительные «оборонительные вооружения».

Контекст

С 1 июля США приостановили поставки части оружия Украине, объяснив это потребностью во внутреннем аудите. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны демократов и некоторых республиканцев. В Украине предупреждали, что пауза в поставках может серьезно ограничить ее оборонные способности. 3 июля Трамп подчеркнул, что поставки оружия Украине не прекращаются полностью.

После телефонного разговора с Трампом в прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны договорились работать над расширением возможностей ПВО и кооперацией в совместном производстве вооружения, инвестициях и закупках.

Германия в это время ведет переговоры по закупке систем Patriot для Украины, чтобы частично закрыть пробелы в защите на период до новых поставок из США.

США предоставили Украине военную помощь на $66,9 млрд с момента вторжения России в 2022 году, согласно письму Госдепа от марта 2025 года.