Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию на фронте, потребность в усилении ПВО и совместные проекты в сфере оборонной промышленности. Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.
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Подробности
- «Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом», – заявил президент Украины.
- Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США и поблагодарил за американскую поддержку, которая, по его словам, помогает Украине сохранять жизни людей и свою независимость. «Необходимо достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения», – отметил президент.
- По его словам, разговор с Трампом касался, в частности, российских авиаударов и общей ситуации на фронте. Зеленский подчеркнул, что Трамп хорошо осведомлен о ситуации в Украине.
- Зеленский отметил, что договорился с Трампом работать над укреплением украинской системы противовоздушной обороны. «Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», – говорится в сообщении.
- Обсуждались совместные оборонные инициативы, включая возможность запуска проектов в сфере производства дронов и связанных технологий. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямым проектам с Америкой в данной сфере.
- Кроме того, речь шла о взаимных закупках, инвестициях и дипломатическом сотрудничестве с США и другими партнерами.
Контекст
Накануне Трамп провел телефонный разговор с Путиным. «Я очень разочарован разговором с президентом Путиным, поскольку я не думаю, что он готов к этому [прекращению войны]… Я не думаю, что он хочет останавливаться, и это очень плохо… Я не достиг с ним [Путиным] никакого прогресса», – заявил Трамп журналистам по результатам переговоров.
По версии Кремля, во время разговора 3 июля Трамп «задал вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине», а Путин заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом глава Кремля сказал, что Москва «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта».
1 июля США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем ПВО Patriot. Причина – опасения Вашингтона относительно исчерпания запасов американской армии.
В Госдепе заявили, что отправка оружия Украине не приостановлена. То же самое сказал президент Дональд Трамп, ссылаясь на украинских чиновников.
В то же время анализ, проведенный высшими офицерами США, показал, что предоставление помощи Украине не поставит под угрозу собственные запасы боеприпасов американских вооруженных сил, сообщило NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.
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