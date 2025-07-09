Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців.
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Деталі
- За інформацією джерел, це рішення пов’язане з недавньою обіцянкою Трампа посилити підтримку Києва у протистоянні російським атакам. Білий дім доручив Пентагону підготувати варіанти додаткового озброєння для України.
- Водночас США вивчають можливість залучення союзників для постачання Києву ще кількох систем Patriot.
- Експосадовець Пентагону зазначив, що США передали Україні три системи Patriot, Німеччина – ще три, а одна установка надійшла від консорціуму європейських країн. Проте не всі системи працюють одночасно через проблеми з технічним обслуговуванням.
Контекст
З 1 липня США тимчасово призупинили постачання частини зброї Україні через необхідність внутрішнього аудиту, що викликало критику з боку демократів, деяких республіканців та занепокоєння в Україні щодо обмеження оборонних спроможностей. 3 липня президент США Дональд Трамп заявив, що постачання зброї повністю не зупиняється.
Під час телефонної розмови з Трампом минулої п’ятниці президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо посилення ППО, спільного виробництва озброєнь, інвестицій і закупівель. За даними Axios, Трамп пообіцяв негайно передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Німеччина активно веде переговори про закупівлю додаткових систем Patriot для України, щоб компенсувати паузу в американських поставках. Згідно з листом Держдепартаменту США від березня 2025 року, з початку російського вторгнення в 2022-му США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд.
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