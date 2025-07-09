Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців.

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За інформацією джерел, це рішення пов’язане з недавньою обіцянкою Трампа посилити підтримку Києва у протистоянні російським атакам. Білий дім доручив Пентагону підготувати варіанти додаткового озброєння для України.

Водночас США вивчають можливість залучення союзників для постачання Києву ще кількох систем Patriot.

Експосадовець Пентагону зазначив, що США передали Україні три системи Patriot, Німеччина – ще три, а одна установка надійшла від консорціуму європейських країн. Проте не всі системи працюють одночасно через проблеми з технічним обслуговуванням.

Контекст

З 1 липня США тимчасово призупинили постачання частини зброї Україні через необхідність внутрішнього аудиту, що викликало критику з боку демократів, деяких республіканців та занепокоєння в Україні щодо обмеження оборонних спроможностей. 3 липня президент США Дональд Трамп заявив, що постачання зброї повністю не зупиняється.

Під час телефонної розмови з Трампом минулої п’ятниці президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо посилення ППО, спільного виробництва озброєнь, інвестицій і закупівель. За даними Axios, Трамп пообіцяв негайно передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Німеччина активно веде переговори про закупівлю додаткових систем Patriot для України, щоб компенсувати паузу в американських поставках. Згідно з листом Держдепартаменту США від березня 2025 року, з початку російського вторгнення в 2022-му США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд.