США и Европейский Союз окончательно утвердили рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, договоренность достигнута в конце июля. Об этом стало известно из совместного заявления Белого дома и Еврокомиссии от 21 августа. Соглашение открывает европейский рынок в размере $20 трлн – второй по величине в мире после США – для американских товаров.

Подробности

Документ предусматривает установление Соединенными Штатами фиксированной ввозной пошлины на европейские товары в размере 15%, включая автомобили, фармацевтические препараты, полупроводники и древесину. Это означает, что США снижают действующую пошлину в 27,5% на автомобили и запчасти к ним из ЕС до 15%, что станет настоящим облегчением для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen или Mercedes-Benz, годами страдавших от этих барьеров.

Облегчение вступит в силу сразу после того, как Брюссель внесет необходимые законодательные предложения – возможно уже с 1 сентября, если предложения подадут до конца августа, пишет Reuters. Как отметил Марош Шефчович, торговый комиссар ЕС, стороны стремятся сделать это ретроактивно, чтобы европейские экспортеры почувствовали преимущества как можно скорее.

Помимо послаблений пошлины, Евросоюз подтверждает намерение закупить американского сжиженного природного газа (СПГ), нефти и ядерного топлива на сумму $750 млрд к 2028 году, что поможет Европе диверсифицировать энергоснабжение и уменьшить зависимость от российских ресурсов. Кроме того, ЕС планирует приобрести американские чипы с искусственным интеллектом на $40 млрд для своих вычислительных центров, что подчеркнет сотрудничество в технологической сфере и поможет избежать утечки технологий в «страны риска», такие как Китай.

Европейские компании также обязались инвестировать еще $600 млрд в стратегические отрасли США до 2028 года, включая промышленность, энергетику и оборону. Эти инвестиции превышают текущий уровень взаимных вложений, уже достигающий $5 трлн, и отражают уверенность ЕС в США как в самом безопасном и инновационном направлении для капитала.

Соглашение также предусматривает увеличение закупок европейцами американского военного оборудования, что усилит НАТО и трансатлантическое оборонное сотрудничество.

Стороны договорились работать над устранением барьеров в цифровой торговле, включая отказ ЕС от введения сборов за использование сетей, и согласованием правил происхождения товаров, чтобы преимущества соглашения получали преимущественно США и ЕС, а не третьи страны.

Кроме того, они рассмотрят совместные действия по рынку стали и алюминия, например, через квоты, чтобы «защищать» свои рынки от избыточных мощностей со стороны Китая, обеспечивая стабильность цепей поставок между союзниками. Соглашение также касается вопросов интеллектуальной собственности, трудовых прав и экологических стандартов, таких как смягчение влияния европейского регулирования на американских производителей.

«Мы завершили наше историческое рамочное соглашение между США и ЕС о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. ЕС согласился открыть свой рынок в размере $20 трлн. Вторая по величине экономика мира после Великой Америки. Пошлина должна стать одним из любимых слов Америки», – заявил министр торговли США Говард Лутник.

Контекст

В июне Трамп угрожал ввести пошлины в 50% на импорт из Европейского Союза, обвиняя Брюссель в «хронически несправедливой торговле». После переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сначала отложил введение пошлин до 9 июля, а затем – до 1 августа. В рамках своей стратегии реформирования глобальной торговли через повышение пошлин администрация Трампа снизила предложенную ставку до 30%, но президент подчеркнул, что без «справедливого соглашения» эти пошлины будут применены.

27 июля Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен заключили торговое соглашение, устанавливающее пошлину в 15% на большую часть экспорта ЕС, в том числе на автомобили. Западные СМИ отметили, что это соглашение предотвратило торговую войну, которая могла бы серьезно повредить мировой экономике. Подробнее об этом соглашении читайте здесь.