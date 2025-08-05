Европейский союз на этой неделе ожидает, что США подтвердят исключения в отношении новых пошлин на импорт из ЕС и, в частности, снизят 25-процентные пошлины на автомобили. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Соглашение должно стать частью более широкой политической договоренности между Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.

Подробности

По условиям договоренностей, достигнутых в прошлом месяце, для большинства европейского экспорта будет действовать универсальная ставка импортной пошлины США в 15%. Это гораздо ниже нынешнего тарифа 25% на авто и распространяется также на потенциальные будущие пошлины в сферах фармацевтики и полупроводников.

На прошлой неделе Белый дом подтвердил максимальную ставку в 15% для ЕС, но не детализировал исключения или точный механизм применения секторальных пошлин.

Ожидается, что отдельные товары, в том числе генерические лекарства и авиационная продукция, получат сниженные пошлины уже на этой неделе. Другие товары, такие как алкоголь, остаются предметом переговоров.

Накануне Еврокомиссия предложила временно – на шесть месяцев – приостановить собственный пакет контрмер, охватывающий почти €100 млрд товаров. Это должно действовать только при условии, что США придерживаются политических договоренностей.

Контекст

Президент Трамп ввел 25% пошлины на авто и автозапчасти, а также 50% – на сталь и алюминий. Он неоднократно угрожал дополнительными санкциями на фармацевтику и чипы. На фоне этих действий ЕС пытается согласовать частичные таможенные льготы на отдельные объемы стали и алюминия, а также предотвратить нарушение цепей поставок из-за избыточных производственных мощностей.

Хотя стороны достигли политического соглашения, в Брюсселе предупреждают: в случае его нарушения ЕС готов оперативно активировать контрмеры.

31 июля Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт из десятков стран. Одновременно США официально утвердили новые торговые соглашения с ЕС, Великобританией и Японией, завершив установленный Трампом ультиматум до 1 августа.