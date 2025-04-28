США та Україна можуть підписати угоду про надра вже цього тижня, вона включатиме енергоактиви – FT

США та Україна близькі до підписання рамкової угоди про критичні мінерали вже цього тижня після того, як Київ заявив, що досяг значної поступки від адміністрації Трампа, про неврахування в документі минулої військової допомоги, пише Financial Times 28 квітня.
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Ключові факти
- Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що рамкова угода, яка знаходиться на стадії завершення, поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту та газ, а також основні енергетичні активи на всій території України.
- Українські чиновники раніше заявляли FT, що ініціатива США про використання доходів від угоди для погашення заборгованості за надану раніше військову допомогу могло б підірвати суверенітет країни, потенційно зірвавши заявку України на вступ до ЄС, і вона не була б схвалена парламентом.
- Багато українських депутатів, у тому числі деякі з правлячої партії Зеленського, висловили стурбованість з приводу угоди про надра і заявили, що не голосуватимуть за невигідну угоду.
- Прорив стався після того, як Трамп зустрівся із Зеленським у Ватикані на вихідних, і президент США назвав цю зустріч «прекрасною» та похвалив українського лідера за «хорошу роботу». «Я бачу його спокійнішим, — додав Трамп. – Я думаю, він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти угоду».
- Трамп розглядає так звану мінеральну угоду про спільну розробку українських рідкісноземельних металів та інших природних ресурсів як спосіб відшкодувати мільярди доларів військової допомоги, спрямованої Києву за адміністрації Джо Байдена, і чинити тиск на Зеленського з метою проведення ширших мирних переговорів.
Контекст
Після суперечки в Білому домі у лютому Трамп наполягав на тому, що мільярди доларів минулої військової допомоги США слід розглядати як кредити, які мають бути погашені через угоду. Зеленський відхилив цю пропозицію.
Кампанія тиску з боку США була очевидною ще за кілька днів до скандалу в Овальному кабінеті, коли міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ і зажадав, щоб Зеленський підписав первісну рамкову угоду в його присутності.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня після зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що Україна чітко окреслила свої «червоні лінії» і угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обовʼязково бути ратифікованою Радою. Також було досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання.
В останні дні Трамп також висловив глибоке розчарування і щодо України, і Росії у звʼязку з тим, що, на його думку, воюючі сторони не бажають йти на поступки, щоб зупинити війну. «Я був дуже розчарований тим, що ракети були [запущені] Росією… Я хочу, щоб [Путін] припинив стріляти, сів та підписав угоду», — заявив Трамп журналістам 27 квітня. Трампа критикують за те, що він чинить більше тиску на Київ, ніж на Москву.
В інтервʼю Fox News 27 квітня радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що він упевнений, що угоду «укладуть». «Переговорювачі наполегливо працювали протягом вихідних», – сказав він, додавши, що Трамп «повний рішучості зробити це».
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