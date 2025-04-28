США та Україна можуть підписати угоду про надра вже цього тижня, вона включатиме енергоактиви – FT

США та Україна близькі до підписання рамкової угоди про критичні мінерали вже цього тижня після того, як Київ заявив, що досяг значної поступки від адміністрації Трампа, про неврахування в документі минулої військової допомоги, пише Financial Times 28 квітня.

Ключові факти

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що рамкова угода, яка знаходиться на стадії завершення, поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту та газ, а також основні енергетичні активи на всій території України.

Українські чиновники раніше заявляли FT, що ініціатива США про використання доходів від угоди для погашення заборгованості за надану раніше військову допомогу могло б підірвати суверенітет країни, потенційно зірвавши заявку України на вступ до ЄС, і вона не була б схвалена парламентом.

Багато українських депутатів, у тому числі деякі з правлячої партії Зеленського, висловили стурбованість з приводу угоди про надра і заявили, що не голосуватимуть за невигідну угоду.

Прорив стався після того, як Трамп зустрівся із Зеленським у Ватикані на вихідних, і президент США назвав цю зустріч «прекрасною» та похвалив українського лідера за «хорошу роботу». «Я бачу його спокійнішим, — додав Трамп. – Я думаю, він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти угоду».

Трамп розглядає так звану мінеральну угоду про спільну розробку українських рідкісноземельних металів та інших природних ресурсів як спосіб відшкодувати мільярди доларів військової допомоги, спрямованої Києву за адміністрації Джо Байдена, і чинити тиск на Зеленського з метою проведення ширших мирних переговорів.

Контекст

Після суперечки в Білому домі у лютому Трамп наполягав на тому, що мільярди доларів минулої військової допомоги США слід розглядати як кредити, які мають бути погашені через угоду. Зеленський відхилив цю пропозицію.

Кампанія тиску з боку США була очевидною ще за кілька днів до скандалу в Овальному кабінеті, коли міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ і зажадав, щоб Зеленський підписав первісну рамкову угоду в його присутності.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня після зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що Україна чітко окреслила свої «червоні лінії» і угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обовʼязково бути ратифікованою Радою. Також було досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання.

В останні дні Трамп також висловив глибоке розчарування і щодо України, і Росії у звʼязку з тим, що, на його думку, воюючі сторони не бажають йти на поступки, щоб зупинити війну. «Я був дуже розчарований тим, що ракети були [запущені] Росією… Я хочу, щоб [Путін] припинив стріляти, сів та підписав угоду», — заявив Трамп журналістам 27 квітня. Трампа критикують за те, що він чинить більше тиску на Київ, ніж на Москву.

В інтервʼю Fox News 27 квітня радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що він упевнений, що угоду «укладуть». «Переговорювачі наполегливо працювали протягом вихідних», – сказав він, додавши, що Трамп «повний рішучості зробити це».