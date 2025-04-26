Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском. Про це «Укрінформу» повідомив речник президента Сергій Никифоров. Похорон понтифіка відбудеться 26 квітня.
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Ключові факти
- Разом із президентом на похорон прибула перша леді Олена Зеленська та українська делегація.
- Ватикан повідомив про участь 130 делегацій у похороні, зокрема 50 глав держав. Буде присутній президент США Дональд Трамп, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші.
- Раніше Зеленський висловив готовність зустрітися з Трампом у Ватикані. Сам Трамп 25 квітня заявив, що така зустріч «можлива».
Контекст
Папа Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. На початку цього року він провів пʼять тижнів у лікарні, лікуючись від подвійної пневмонії.
Франциск став першим латиноамериканським лідером католицької церкви і обіймав цю посаду протягом 12 років.
На відміну від переважної більшості його попередників, Папу Франциска поховають не в соборі Святого Петра, а в церкві Святої Діви Марії в центрі Рима, під надгробком, на якому буде написано лише його імʼя, пише ВВС.
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