Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском. Про це «Укрінформу» повідомив речник президента Сергій Никифоров. Похорон понтифіка відбудеться 26 квітня.

Ключові факти

Разом із президентом на похорон прибула перша леді Олена Зеленська та українська делегація.

Ватикан повідомив про участь 130 делегацій у похороні, зокрема 50 глав держав. Буде присутній президент США Дональд Трамп, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші.

Раніше Зеленський висловив готовність зустрітися з Трампом у Ватикані. Сам Трамп 25 квітня заявив, що така зустріч «можлива».

Контекст

Папа Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. На початку цього року він провів пʼять тижнів у лікарні, лікуючись від подвійної пневмонії.

Франциск став першим латиноамериканським лідером католицької церкви і обіймав цю посаду протягом 12 років.

На відміну від переважної більшості його попередників, Папу Франциска поховають не в соборі Святого Петра, а в церкві Святої Діви Марії в центрі Рима, під надгробком, на якому буде написано лише його імʼя, пише ВВС.