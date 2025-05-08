США ведут переговоры с РФ о возвращении российского газа в Европу – Reuters

Несмотря на замороженные отношения между ЕС и Россией из-за войны в Украине, Вашингтон ведет неофициальные переговоры с Москвой о возможном возобновлении поставок российского газа в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь источников.

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Возобновление роли Москвы на газовом рынке ЕС может способствовать заключению мирного соглашения с президентом РФ Путиным, говорят собеседники издания.

Тему российского газа обсуждали в рамках переговоров о прекращении войны в Украине: представитель США Стив Уиткофф и инвестиционный представитель Путина Кирилл Дмитриев якобы затрагивали этот вопрос.

США могут помочь России обойти политическое сопротивление со стороны части европейских стран и одновременно получить рычаги влияния на объем российского газа, который вернется в Европу, отметило издание.

Один из вариантов предполагает, что российский газ покупала бы американская компания, которая потом уже экспортировала его в Европу.

«Газпром», который «стремится возобновить свои поставки в Европу», рассматривает возможность предложения немецким клиентам краткосрочных двухлетних контрактов и значительных скидок, говорят собеседники агентства.

Контекст

После начала войны в Украине в 2022 году Европа резко сократила импорт газа из России. Сейчас РФ поставляет только 19% газа в ЕС против 40% до полномасштабного вторжения. Основные объемы идут в виде СПГ и по трубопроводу «Турецкий поток».

В 2023 году «Газпром» понес рекордный ущерб в почти $7 млрд. На смену российскому газу пришли поставки из США, Норвегии, Катара, Алжира.

Несмотря на санкции, газ из России по-прежнему поступает в ЕС. Например, Венгрия и Словакия получают его по трубопроводу из Турции, а Бельгия, Франция, Испания и Нидерланды – в виде СПГ от компании «Новатек» по долгосрочным контрактам.

Ранее сообщалось, что европейский бизнес опасается зависимости от США в вопросе энергетики из-за пошлин и угроз президента Дональда Трампа. Руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что импорт российского газа, в частности от «Газпрома» – возможно, хорошая идея.