Украина с начала года увеличила импорт газа в 10 раз

Импорт природного газа в Украину с начала года составил 1,12 млрд куб. м, свидетельствуют данные ExPro по состоянию на 5 мая. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы импорта выросли почти в 10 раз – со 118 млн куб. м.

Ключевые факты

Существенный рост объемов импорта газа связан с потребностью в ресурсе на отопительный сезон после повреждения добычи в результате российских атак в феврале. В частности, в феврале импорт газа составил 512 млн куб. м, что стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года

Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.

Основная часть газа была импортирована из Венгрии – 669 млн куб. м, или около 60% всего импорта. Из Словакии импортировано 261 млн куб. м газа (23%), из Польши – 190 млн куб. м (17%).

Основным импортером природного газа была Группа «Нафтогаз» – почти 900 млн куб. м с начала года, или 80% всего импорта. Кроме того, отдельные частные компании импортировали природный газ для продажи на аукционах АО «Укртрансгаза» на Украинской энергетической бирже.

В апреле–мае единственным импортером природного газа является НАК «Нафтогаз Украины». В мае компания намерена импортировать более 400 млн куб. м природного газа из Венгрии и Польши.

Контекст

Украина увеличила импорт газа из Европейского Союза этой зимой после того, как российские ракеты повредили объекты. Добыча Украины могла упасть на 40% после российских ракетных атак по сектору.

До последних атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Страна покрывала дефицит из газохранилищ.

Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с этого времени объемы значительно выросли. По оценкам «Нафтогаза», к началу отопительного сезона Украина должна импортировать до 4,5 млрд куб. м природного газа.

Украина в апреле закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 258 млн куб. м природного газа. По сравнению с апрелем прошлого года (460 млн куб. м) объемы закачки сократились на 44%. Это связано с более поздним началом сезона закачки, который в прошлом году стартовал 31 марта.