США ведуть переговори з РФ про повернення російського газу до Європи – Reuters

Попри заморожені відносини між ЄС і Росією через війну в Україні, Вашингтон веде неофіційні переговори з Москвою про можливе відновлення постачання російського газу до Європи. Про це пише Reuters із посиланням на вісім джерел.
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Деталі
- Відновлення ролі Москви на газовому ринку ЄС може сприяти укладанню мирної угоди з президентом РФ Путіним, кажуть співрозмовники видання.
- Тему російського газу обговорювали у межах переговорів про припинення війни в Україні: представник США Стів Віткофф та інвестиційний представник Путіна Кирило Дмитрієв нібито торкалися цього питання.
- США можуть допомогти Росії обійти політичний спротив з боку частини європейських країн і водночас отримати важелі впливу на обсяг російського газу, що повернеться до Європи, зазначило видання.
- Один із варіантів передбачає, що російський газ купувала б американська компанія, яка потім уже експортувала б його в Європу.
- «Газпром», який «прагне відновити свої поставки в Європу», розглядає можливість пропозиції німецьким клієнтам короткострокових дворічних контрактів і значних знижок, кажуть співрозмовники агентства.
Контекст
Після початку війни в Україні 2022 року Європа різко скоротила імпорт газу з Росії. Зараз РФ постачає лише 19% газу до ЄС проти 40% до повномасштабного вторгнення. Основні обсяги йдуть у вигляді СПГ і трубопроводом «Турецький потік».
У 2023 році «Газпром» зазнав рекордного збитку в майже $7 млрд. На зміну російському газу прийшли поставки із США, Норвегії, Катару, Алжиру.
Попри санкції, газ із Росії все ще надходить до ЄС. Наприклад, Угорщина і Словаччина отримують його трубопроводом із Туреччини, а Бельгія, Франція, Іспанія й Нідерланди – у вигляді СПГ від компанії «Новатек» за довгостроковими контрактами.
Раніше повідомлялося, що європейський бізнес побоюється залежності від США в питанні енергетики через мита та погрози президента Дональда Трампа. Керівники великих компаній ЄС почали говорити про те, що імпорт російського газу, зокрема від «Газпрому», можливо, є гарною ідеєю.
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