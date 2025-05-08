США ведуть переговори з РФ про повернення російського газу до Європи – Reuters

Попри заморожені відносини між ЄС і Росією через війну в Україні, Вашингтон веде неофіційні переговори з Москвою про можливе відновлення постачання російського газу до Європи. Про це пише Reuters із посиланням на вісім джерел.

Деталі

Відновлення ролі Москви на газовому ринку ЄС може сприяти укладанню мирної угоди з президентом РФ Путіним, кажуть співрозмовники видання.

Тему російського газу обговорювали у межах переговорів про припинення війни в Україні: представник США Стів Віткофф та інвестиційний представник Путіна Кирило Дмитрієв нібито торкалися цього питання.

США можуть допомогти Росії обійти політичний спротив з боку частини європейських країн і водночас отримати важелі впливу на обсяг російського газу, що повернеться до Європи, зазначило видання.

Один із варіантів передбачає, що російський газ купувала б американська компанія, яка потім уже експортувала б його в Європу.

«Газпром», який «прагне відновити свої поставки в Європу», розглядає можливість пропозиції німецьким клієнтам короткострокових дворічних контрактів і значних знижок, кажуть співрозмовники агентства.

Контекст

Після початку війни в Україні 2022 року Європа різко скоротила імпорт газу з Росії. Зараз РФ постачає лише 19% газу до ЄС проти 40% до повномасштабного вторгнення. Основні обсяги йдуть у вигляді СПГ і трубопроводом «Турецький потік».

У 2023 році «Газпром» зазнав рекордного збитку в майже $7 млрд. На зміну російському газу прийшли поставки із США, Норвегії, Катару, Алжиру.

Попри санкції, газ із Росії все ще надходить до ЄС. Наприклад, Угорщина і Словаччина отримують його трубопроводом із Туреччини, а Бельгія, Франція, Іспанія й Нідерланди – у вигляді СПГ від компанії «Новатек» за довгостроковими контрактами.

Раніше повідомлялося, що європейський бізнес побоюється залежності від США в питанні енергетики через мита та погрози президента Дональда Трампа. Керівники великих компаній ЄС почали говорити про те, що імпорт російського газу, зокрема від «Газпрому», можливо, є гарною ідеєю.