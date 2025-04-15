США сорвали совместное заявление G7 с осуждением российского ракетного удара по Сумам – Bloomberg

Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам по «Большой семерке», что не может подписать заявление, осуждающее атаку РФ по Сумам, поскольку она «работает над сохранением пространства для переговоров о мире», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской.

Ключевые факты

США сообщили своим союзникам из «Большой семерки», что не одобрят заявление, осуждающее атаку России, поскольку хотят продолжить переговоры с Москвой.

По словам людей, знакомых с дипломатической перепиской, администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку оно «работает над сохранением пространства для переговоров о мире», тогда как встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.

По словам тех же источников, Канада, которая в этом году председательствует в Большой семерке, заявила союзникам, что без поддержки США невозможно принять это заявление.

Согласно черновикам, с которыми ознакомилось агентство, в заявлении G7 планировалось сказать, что нападение на Сумы является доказательством решимости России продолжать войну.

Контекст

Россия выпустила баллистические ракеты по центру города Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. По меньшей мере, 35 человек погибли, среди них – два ребенка, еще 129 получили ранения в результате атаки, в том числе 17 детей, сообщила ГСЧС.

Трамп назвал атаку «ужасной» в комментариях журналистам 13 апреля вечером, но, не прибегая к подробностям, заявил, что, как ему сообщили, Россия «совершила ошибку».

Трамп, который продолжает стремиться к заключению соглашения, которое положит конец войне России в Украине, быстро переключился на то, чтобы возложить вину за боевые действия на своего предшественника Джо Байдена и президента Владимира Зеленского.

После нападения в Сумах около 50 стран и международных организаций выступили в поддержку Украины, заявил Зеленский 14 апреля.