Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Stellantis и Bolt готовятся запустить тестирование беспилотных автомобилей в Европе с 2026 года

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Stellantis и Bolt готовятся запустить тестирование беспилотных автомобилей в Европе с 2026 года

Автопроизводитель Stellantis объявил о партнерстве с эстонской платформой перевозок Bolt для запуска беспилотных транспортных средств в Европе. О сотрудничестве в компании сообщили во вторник, 9 декабря.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • В рамках проекта Bolt интегрирует в свою сеть решения AV-Ready Platforms от Stellantis – среднеразмерный электрофургон eK0 и малые платформы STLA.
  • Сегодня Bolt работает более чем в 50 странах, в том числе в 23 государствах ЕС, и планирует использовать автономные автомобили Stellantis в своей системе совместной мобильности, чтобы в будущем предоставлять полностью беспилотные поездки.
  • «Платформы AV-Ready от Stellantis спроектированы так, чтобы обеспечить высокую гибкость и масштабируемость. Они сочетают передовые сенсорные технологии, мощные вычислительные системы и многоуровневое резервирование, отвечая самым высоким стандартам безопасности и надежности», – отметили в компании.
  • Первые тестовые автомобили планируют вывести на дороги европейских стран в 2026 году, сосредотачиваясь на максимальной безопасности и эффективности сервиса.
  • Развертывание будет происходить в несколько этапов: от прототипов и пилотных автопарков до постепенного масштабирования и перехода к серийному производству. Коммерческий запуск запланирован на 2029 год.
  • «Для Bolt это партнерство – важный шаг к реализации амбициозной цели: обеспечить доступность 100 000 автономных транспортных средств на платформе совместной мобильности до 2035 года», – добавили в Stellantis.

Контекст

Европейский рынок автономного транспорта развивается более медленными темпами, чем в Китае и США, что обусловлено фрагментированными правилами и более низким уровнем инвестиций. На этом фоне глобальная конкуренция усиливается, а платформы с большой долей рынка – в частности Bolt – становятся важными партнерами для технологических компаний, которые стремятся закрепиться в Европе.

Для ЕС вопрос автономных технологий имеет стратегическое значение: почти 10% экономики связано с автомобильной промышленностью, и отставание в развитии самоуправляемого транспорта может углубить зависимость от США и Китая.

17 октября стало известно, что китайская Pony AI и европейский автопроизводитель Stellantis подписали соглашение о совместной разработке беспилотных такси для европейского рынка. Впоследствии Bolt объявила о партнерстве с Pony AI для интеграции технологии автономного вождения четвертого уровня в свой автопарк.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні