Автопроизводитель Stellantis объявил о партнерстве с эстонской платформой перевозок Bolt для запуска беспилотных транспортных средств в Европе. О сотрудничестве в компании сообщили во вторник, 9 декабря.

Детали

В рамках проекта Bolt интегрирует в свою сеть решения AV-Ready Platforms от Stellantis – среднеразмерный электрофургон eK0 и малые платформы STLA.

Сегодня Bolt работает более чем в 50 странах, в том числе в 23 государствах ЕС, и планирует использовать автономные автомобили Stellantis в своей системе совместной мобильности, чтобы в будущем предоставлять полностью беспилотные поездки.

«Платформы AV-Ready от Stellantis спроектированы так, чтобы обеспечить высокую гибкость и масштабируемость. Они сочетают передовые сенсорные технологии, мощные вычислительные системы и многоуровневое резервирование, отвечая самым высоким стандартам безопасности и надежности», – отметили в компании.

Первые тестовые автомобили планируют вывести на дороги европейских стран в 2026 году, сосредотачиваясь на максимальной безопасности и эффективности сервиса.

Развертывание будет происходить в несколько этапов: от прототипов и пилотных автопарков до постепенного масштабирования и перехода к серийному производству. Коммерческий запуск запланирован на 2029 год.

«Для Bolt это партнерство – важный шаг к реализации амбициозной цели: обеспечить доступность 100 000 автономных транспортных средств на платформе совместной мобильности до 2035 года», – добавили в Stellantis.

Контекст

Европейский рынок автономного транспорта развивается более медленными темпами, чем в Китае и США, что обусловлено фрагментированными правилами и более низким уровнем инвестиций. На этом фоне глобальная конкуренция усиливается, а платформы с большой долей рынка – в частности Bolt – становятся важными партнерами для технологических компаний, которые стремятся закрепиться в Европе.

Для ЕС вопрос автономных технологий имеет стратегическое значение: почти 10% экономики связано с автомобильной промышленностью, и отставание в развитии самоуправляемого транспорта может углубить зависимость от США и Китая.

17 октября стало известно, что китайская Pony AI и европейский автопроизводитель Stellantis подписали соглашение о совместной разработке беспилотных такси для европейского рынка. Впоследствии Bolt объявила о партнерстве с Pony AI для интеграции технологии автономного вождения четвертого уровня в свой автопарк.