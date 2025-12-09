Автовиробник Stellantis оголосив про партнерство з естонською платформою перевезень Bolt для запуску безпілотних транспортних засобів у Європі. Про співпрацю в компанії повідомили у вівторок, 9 грудня.

Деталі

У межах проєкту Bolt інтегрує у свою мережу рішення AV-Ready Platforms від Stellantis – середньорозмірний електрофургон eK0 та малі платформи STLA.

Сьогодні Bolt працює більш ніж у 50 країнах, зокрема у 23 державах ЄС, і планує використовувати автономні автомобілі Stellantis у своїй системі спільної мобільності, щоб у майбутньому надавати повністю безпілотні поїздки.

«Платформи AV-Ready від Stellantis спроєктовані так, щоб забезпечити високу гнучкість і масштабованість. Вони поєднують передові сенсорні технології, потужні обчислювальні системи та багаторівневе резервування, відповідаючи найвищим стандартам безпеки й надійності», – зазначили в компанії.

Перші тестові автомобілі планують вивести на дороги європейських країн у 2026 році, зосереджуючись на максимальній безпеці та ефективності сервісу.

Розгортання відбуватиметься у кілька етапів: від прототипів і пілотних автопарків до поступового масштабування та переходу до серійного виробництва. Комерційний запуск запланований на 2029 рік.

«Для Bolt це партнерство – важливий крок до реалізації амбітної мети: забезпечити доступність 100 000 автономних транспортних засобів на платформі спільної мобільності до 2035 року», – додали в Stellantis.

Контекст

Європейський ринок автономного транспорту розвивається повільнішими темпами, ніж у Китаї та США, що зумовлено фрагментованими правилами і нижчим рівнем інвестицій. На цьому тлі глобальна конкуренція посилюється, а платформи з великою часткою ринку – зокрема Bolt – стають важливими партнерами для технологічних компаній, які прагнуть закріпитися в Європі.

Для ЄС питання автономних технологій має стратегічне значення: майже 10% економіки пов’язано з автомобільною промисловістю, і відставання у розвитку самокерованого транспорту може поглибити залежність від США та Китаю.

17 жовтня стало відомо, що китайська Pony AI та європейський автовиробник Stellantis підписали угоду про спільну розробку безпілотних таксі для європейського ринку. Згодом Bolt оголосила про партнерство з Pony AI для інтеграції технології автономного водіння четвертого рівня у свій автопарк.