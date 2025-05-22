Суд арестовал имущество сына экс-президента «Мотор Сичи» на 500 млн грн

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Речь идет о 62 объектах жилой и коммерческой недвижимости, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях двух акционерных обществ.

Среди арестованных активов – производственные объекты, в том числе цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов «Мотор Сичи», которые, по версии следствия, были незаконно отчуждены в пользу подозреваемых.

Контекст

В апреле 2025 года в Монако по запросу украинских правоохранителей задержали Александра Богуслаева. Его и отца, экс-президента «Мотор Сичи», подозревают в завладении контрольным пакетом акций госпредприятия, проданным иностранным компаниям за $650 млн, а полученные средства использовали для покупки элитной недвижимости в ЕС.

Расследование ведется по статьям о присвоении имущества и отмывании средств в особо крупных размерах. По данным СБУ, часть активов была оформлена на офшорных компаниях под контролем Александра Богуслаева, а международное расследование помогло выявить эту недвижимость.

Александру Богуслаеву объявили подозрение в отмывании имущества, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией. Экс-президенту «Мотор Сичи», который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ, выдвинули дополнительное подозрение за присвоение имущества и организацию отмывания средств.