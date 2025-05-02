Сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва затримали в Монако, його підозрюють у розкраданні майна підприємства

Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора та правоохоронцями Франції й Монако затримали Олександра Богуслаєва, сина екс-президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Їх обох підозрюють у розкраданні активів підприємства. Про це повідомила пресслужба СБУ 2 травня.

Деталі

За даними слідства, Олександр сприяв батькові у привласненні акцій «Мотор Січі» та їх подальшому продажу третім особам. Для цього В’ячеслав Богуслаєв організував інвентаризацію майна компанії, навмисне занизивши вартість акцій.

Він придбав 65% цінних паперів за заниженою ціною, а більшість із них передав шести офшорним компаніям, підконтрольним його сину. Згодом ці активи продали іноземним фірмам, а отримані кошти витратили на купівлю елітної нерухомості в країнах ЄС, повідомили правоохоронці.

У рамках міжнародного розслідування одночасно провели обшуки у віллі Олександра в Монако та в помешканнях пов’язаних осіб у Запоріжжі. Олександру Богуслаєву повідомили про підозру у відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

В’ячеслав Богуслаєв, який уже перебуває під вартою за звинуваченнями у співпраці з Росією, отримав додаткові підозри. Його дії кваліфікували як привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і організацію відмивання злочинних коштів.

Слідство вважає, що злочини вчинила організована група в особливо великих розмірах.

Контекст

22 жовтня 2022 року СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва, на той час уже колишнього президента «Мотор Січі». Його підозрюють у державній зраді через співпрацю з Росією. За даними СБУ, Богуслаєв разом із начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечували постачання авіадвигунів для російських бойових гелікоптерів, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. СБУ оприлюднила докази його причетності до цієї діяльності. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО, а Україна застосувала до нього санкції.

Пізніше слідство встановило, що у квітні 2022 року Богуслаєв перешкоджав передачі бойового гелікоптера Мі-2 для потреб ГУР. Він також підтримував контакти з російськими бізнесменами та чиновниками, близькими до вищого військового керівництва РФ, скаржачись їм на обстріли заводу та дії російських солдатів. Гелікоптер Мі-2 згодом був переданий військовим завдяки діям ДБР.

10 травня 2023 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що В’ячеслав Богуслаєв звертався до Офісу президента України з проханням включити його до списку на обмін до Росії.