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Суд арештував майно сина експрезидента «Мотор Січі» на 500 млн грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Суд арештував активи Олександра Богуслаєва, сина експрезидента «Мотор Січі», на суму близько 500 млн грн, повідомила Служба безпеки України.

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Деталі 

  • Йдеться про 62 обʼєкти житлової та комерційної нерухомості, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох акціонерних товариств. 
  • Серед арештованих активів – виробничі об’єкти, зокрема цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування та десятки об’єктів «Мотор Січі», які, за версією слідства, були незаконно відчужені на користь підозрюваних.

Контекст 

У квітні 2025 року в Монако за запитом українських правоохоронців затримали Олександра Богуслаєва. Його та батька, експрезидента «Мотор Січі», підозрюють у заволодінні контрольним пакетом акцій держпідприємства, які продали іноземним компаніям за $650 млн, а отримані кошти використали для купівлі елітної нерухомості в ЄС. 

Розслідування ведеться за статтями про привласнення майна та відмивання коштів в особливо великих розмірах. За даними СБУ, частина активів була оформлена на офшорні компанії під контролем Олександра Богуслаєва, а міжнародне розслідування допомогло виявити цю нерухомість. 

Олександру Богуслаєву оголосили підозру у відмиванні майна, йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією. Експрезиденту «Мотор Січі», який перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з РФ, висунули додаткову підозру за привласнення майна та організацію відмивання коштів.

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