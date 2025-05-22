Суд арештував майно сина експрезидента «Мотор Січі» на 500 млн грн

Деталі

Йдеться про 62 обʼєкти житлової та комерційної нерухомості, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – виробничі об’єкти, зокрема цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування та десятки об’єктів «Мотор Січі», які, за версією слідства, були незаконно відчужені на користь підозрюваних.

Контекст

У квітні 2025 року в Монако за запитом українських правоохоронців затримали Олександра Богуслаєва. Його та батька, експрезидента «Мотор Січі», підозрюють у заволодінні контрольним пакетом акцій держпідприємства, які продали іноземним компаніям за $650 млн, а отримані кошти використали для купівлі елітної нерухомості в ЄС.

Розслідування ведеться за статтями про привласнення майна та відмивання коштів в особливо великих розмірах. За даними СБУ, частина активів була оформлена на офшорні компанії під контролем Олександра Богуслаєва, а міжнародне розслідування допомогло виявити цю нерухомість.

Олександру Богуслаєву оголосили підозру у відмиванні майна, йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією. Експрезиденту «Мотор Січі», який перебуває під вартою за звинуваченням у співпраці з РФ, висунули додаткову підозру за привласнення майна та організацію відмивання коштів.