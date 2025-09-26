Наблюдательный совет «Укрэнерго» уволил Виталия Зайченко с должности главы компании. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Подробности

Причины такого решения пока не разглашаются. По информации ЭП, ссылающейся на анонимные источники, временно исполнять обязанности главы правления будет Алексей Брехт.

Отмечается, что все члены правления «Укрэнерго» приобрели статус исполняющих обязанности.

Контекст

В сентябре 2024 года наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» принял решение о досрочном увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании. На роль исполняющего обязанности главы правления был назначен Алексей Брехт.

В феврале 2025-го набсовет «Укрэнерго» начал конкурсный отбор на должность главы правления. В июне Виталий Зайченко был назначен главой «Укрэнерго» решением наблюдательного совета. До этого он занимал должность главного диспетчера компании.