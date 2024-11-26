Суд закрыл дело против Трампа о попытках отменить результаты выборов 2020 года

Окружная судья США Таня Чуткан в понедельник, 25 ноября, отклонила уголовный иск против Дональда Трампа, обвиняемого в попытке отменить итоги выборов 2020 года, пишет «Голос Америки» 26 ноября. Прокуратура ходатайствовала о прекращении этого и другого дела в отношении избранного президента, ссылаясь на политику Министерства юстиции, запрещающую привлечение к ответственности действующего президента.

Ключевые факты

Постановление окружной судьи Чуткан завершило попытки Министерства юстиции привлечь Трампа к уголовной ответственности за его попытки остаться у власти после поражения на выборах 2020 года, которые вылились в штурм Капитолия 6 января 2021 года толпой его сторонников.

Ходатайство было подано спецпрокурором Джеком Смитом, который решил прекратить дела, связанные с попытками обвинить Трампа упразднить результаты выборов 2020 года и в незаконном хранении секретных документов после окончания его первого президентского срока в 2021 году.

В судебном документе, поданном по делу о попытке отмены результатов выборов, прокуроры отметили, что политика ведомства требует прекращения дела до возвращения Трампа в Белый дом.

По делу о документах прокуроры указали, что они все еще будут обращаться в федеральный апелляционный суд с просьбой возобновить дело против двух соратников Трампа, обвиняемых в препятствовании расследованию.

«Сегодняшнее решение Министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа и является большой победой для верховенства закона», – написал Стивен Чжэн, директор по коммуникациям Трампа.

В понедельник, 25 ноября, в своем посту в соцсетях Трамп раскритиковал уголовные дела, возбужденные против него, назвав их «самой низкой точкой в истории нашей страны».

Чуткан оставила открытой возможность того, что прокуроры смогут вновь предъявить обвинения против Трампа после его ухода с должности, но им, вероятно, придется столкнуться с трудностями, связанными с привлечением к ответственности спустя столько времени после совершения предполагаемых действий.

Контекст

Политика Министерства юстиции, на которую ссылаются прокуроры, происходит с 70-х годов. Она утверждает, что уголовное преследование действующего президента нарушает Конституцию США, подрывая способность главы государства выполнять свои обязанности. Однако суд все же должен формально одобрить оба ходатайства прокуратуры.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на выборах 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В тот день в Вашингтоне собрались на акцию протеста поклонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась к зданию Конгресса и сорвала заседание.

Нападение на Капитолий повлекло за собой второй импичмент Трампа за неделю до того, как он покинул свою должность. Палата представителей Демократической партии заявила, что Трамп спровоцировал восстание. Позже его оправдали в Сенате. Попытка воспрепятствовать официальному рассмотрению карается максимальным наказанием в размере 20 лет лишения свободы. Но ведь подсудимые редко сталкиваются с такими приговорами. Прокурор назвал нападение на Капитолий «беспрецедентным нападением на центр американской демократии».

Прокуратура признала, что Трамп имел право отрицать результаты выборов и даже ошибочно заявлять о мошенничестве, однако то, что он сделал, выходит за рамки этих прав и связано с игнорированием законных голосов.