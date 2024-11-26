Суд закрив справу проти Трампа щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року

Окружна суддя США Таня Чуткан у понеділок, 25 листопада, відхилила кримінальний позов проти Дональда Трампа, якого звинувачували в спробі скасувати підсумки виборів 2020 року, пише «Голос Америки» 26 листопада. Прокуратура клопотала про припинення цієї та іншої справи щодо обраного президента, посилаючись на політику Міністерства юстиції, яка забороняє притягнення до відповідальності діючого президента.

Ключові факти

Постанова окружної судді Чуткан завершила спроби Міністерства юстиції притягнути Трампа до кримінальної відповідальності за його спроби залишитися при владі після поразки на виборах 2020 року, які вилилися в штурм Капітолію 6 січня 2021-го натовпом його прихильників.

Клопотання було подано спецпрокурором Джеком Смітом, який вирішив припинити справи, повʼязані зі спробами звинуватити Трампа скасувати результати виборів 2020 року та в незаконному зберіганні секретних документів після закінчення його першого президентського терміну в 2021 році.

У судовому документі, поданому в справі про спробу скасувати результати виборів, прокурори зазначили, що політика відомства вимагає припинення справи до повернення Трампа до Білого дому.

У справі про документи прокурори вказали, що вони все ще звертатимуться до федерального апеляційного суду з проханням відновити справу проти двох соратників Трампа, яких звинувачували в перешкоджанні розслідуванню.

«Сьогоднішнє рішення Міністерства юстиції завершує неконституційні федеральні справи проти президента Трампа та є великою перемогою для верховенства закону», – написав Стівен Чжен, директор із комунікацій Трампа.

У понеділок, 25 листопада, у своєму пості в соцмережах Трамп розкритикував кримінальні справи, відкриті проти нього, назвавши їх «найнижчою точкою в історії нашої країни».

Чуткан залишила відкритою можливість того, що прокурори зможуть знову висунути звинувачення проти Трампа після його звільнення з посади, але їм, ймовірно, доведеться зіткнутися з труднощами, повʼязаними з притягненням до відповідальності через стільки часу після вчинення передбачуваних дій.

Контекст

Політика Міністерства юстиції, на яку посилаються прокурори, походить від 1970-х років. Вона стверджує, що кримінальне переслідування чинного президента порушує Конституцію США, підриваючи спроможність глави держави виконувати свої обовʼязки. Однак суд все ж таки повинен формально схвалити обидва клопотання прокуратури.

6 січня 2021-го Конгрес США збирався затвердити результати голосування на виборах 2020 року, за підсумками яких пост президента дістався Джо Байдену. В той день у Вашингтоні зібралися на акцію протесту прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання.

Напад на Капітолій спричинив другий імпічмент Трампа за тиждень до того, як він залишив свою посаду. Палата представників Демократичної партії заявила, що Трамп спровокував повстання. Пізніше його виправдали в Сенаті. Спроба перешкодити офіційному розгляду карається максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі. Але ж підсудні рідко стикаються з такими вироками. Прокурор назвав напад на Капітолій «безпрецедентним нападом на центр американської демократії».

Прокуратура визнала, що Трамп мав право заперечувати результати виборів і навіть хибно заявляти про шахрайство. Але вони сказали, що те, що він зробив, виходить далеко за межі цих прав і повʼязане з ігноруванням законних голосів.