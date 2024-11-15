Зеленский: При администрации Трампа война закончится быстрее

Президент Владимир Зеленский считает, что при администрации президента США Дональда Трампа «война закончится быстрее». Об этом Зеленский сказал в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия Украинского радио.

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Зеленский констатировал, что у него сложилось конструктивное взаимодействие с новоизбранным президентом США – у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира, сказал он.

«Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал», – подчеркнул президент.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: «Мы – независимая страна. И мы в ходе этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает».

Президент подчеркнул, что при администрации Трампа «война закончится быстрее».

Ключевая цитата

«Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», – сказал Владимир Зеленский.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с избранием на должность и выразил надежду, что тот будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет закончить войну справедливо.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором принимал участие миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленского несколько успокоило услышанное от новоизбранного президента США.

После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что у него был «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и он поздравил его с «исторической убедительной победой».