Киевский апелляционный суд запретил компаниям «Инжур Энерджи» и «Смайл Констракшн» продолжать строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Inzhur со ссылкой на решение суда от 25 сентября 2025 года.

Подробности

Суд отклонил ходатайство компании о переносе заседания до завершения проверки законности строительства Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), несмотря на то, что проверка должна была завершиться в день заседания.

По словам основателя Inzhur Energy Андрея Журжия, уже через час после вынесения суда компания получила официальные результаты проверки ГИАГ, подтверждающие законность строительства электростанции.

«Суд вынес поспешное решение, противоречащее фактам. Были проигнорированы официальные документы, подтверждающие соблюдение всех норм», – заявил Журжий.

Inzhur Energy планирует подать кассационную жалобу, поскольку считает решение суда предвзятым.

Уголовное производство, которое являлось основанием для первого судебного разбирательства, было закрыто 15 сентября 2025 года за неимением состава правонарушения, добавили в компании.

Контекст

По данным Inzhur, проект общей мощностью 34 МВт реализуется в рамках президентской программы развития малой генерации по контракту с НЭК «Укрэнерго». Компания отметила, что получила все разрешения на строительство электростанции.

Inzhur начала строить электростанцию ​​в селе Софиевская Борщаговка в ноябре 2024-го, запустить планировали до 1 октября 2025-го – это дедлайн, установленный оператором украинской энергосистемы «Укрэнерго», с которым Inzhur подписала контракт на предоставление услуг по балансировке энергосистемы.

Участок, на котором приступили к строительству электростанции, Inzhur приобрел в 2018-м.

Строительство электростанции Inzhur Energy в селе Софиевская Борщаговка было остановлено решением суда в апреле. Часть местных жителей против возведения объекта, который теоретически может стать целью для российских ракет, а прокуратура утверждает, что Inzhur нарушает градостроительные нормы. Какие шансы завершить строительство или вернуть средства инвесторов, читайте в материале Forbes Ukraine.

28 мая Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.