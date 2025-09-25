Киевский апелляционный суд запретил компаниям «Инжур Энерджи» и «Смайл Констракшн» продолжать строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Inzhur со ссылкой на решение суда от 25 сентября 2025 года.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Суд отклонил ходатайство компании о переносе заседания до завершения проверки законности строительства Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), несмотря на то, что проверка должна была завершиться в день заседания.
- По словам основателя Inzhur Energy Андрея Журжия, уже через час после вынесения суда компания получила официальные результаты проверки ГИАГ, подтверждающие законность строительства электростанции.
- «Суд вынес поспешное решение, противоречащее фактам. Были проигнорированы официальные документы, подтверждающие соблюдение всех норм», – заявил Журжий.
- Inzhur Energy планирует подать кассационную жалобу, поскольку считает решение суда предвзятым.
- Уголовное производство, которое являлось основанием для первого судебного разбирательства, было закрыто 15 сентября 2025 года за неимением состава правонарушения, добавили в компании.
Контекст
По данным Inzhur, проект общей мощностью 34 МВт реализуется в рамках президентской программы развития малой генерации по контракту с НЭК «Укрэнерго». Компания отметила, что получила все разрешения на строительство электростанции.
Inzhur начала строить электростанцию в селе Софиевская Борщаговка в ноябре 2024-го, запустить планировали до 1 октября 2025-го – это дедлайн, установленный оператором украинской энергосистемы «Укрэнерго», с которым Inzhur подписала контракт на предоставление услуг по балансировке энергосистемы.
Участок, на котором приступили к строительству электростанции, Inzhur приобрел в 2018-м.
Строительство электростанции Inzhur Energy в селе Софиевская Борщаговка было остановлено решением суда в апреле. Часть местных жителей против возведения объекта, который теоретически может стать целью для российских ракет, а прокуратура утверждает, что Inzhur нарушает градостроительные нормы. Какие шансы завершить строительство или вернуть средства инвесторов, читайте в материале Forbes Ukraine.
28 мая Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.