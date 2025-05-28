Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Inzhur по результатам заседания суда 28 мая.

Подробности

Дело против электростанции инициировала Киево-Святошинская окружная прокуратура. Суд признал ее обвинения необоснованными, не увидев оснований для ограничения строительства, и отменил постановление Киево-Святошинского районного суда о его запрете.

«Решение суда позволяет разморозить строительство, но не позволяет распоряжаться земельным участком, в частности продавать его», – сказала после заседания суда адвокат LCF Анастасия Диденко, защищающая интересы Inzhur.

Компания возобновит строительство 29 мая, говорится в сообщении Inzhur. Первую очередь проекта мощностью 18 МВт планируют завершить к октябрю 2025 года.

Контекст

По данным Inzhur, проект общей мощностью 34 МВт реализуется в рамках президентской программы развития малой генерации по контракту с НЭК «Укрэнерго». Компания отметила, что получила все разрешения на строительство электростанции.

Inzhur начала строить электростанцию ​​в селе Софиевская Борщаговка в ноябре 2024-го, запустить планировали до 1 октября 2025-го – это дедлайн, установленный оператором украинской энергосистемы «Укрэнерго», с которым Inzhur подписала контракт на предоставление услуг по балансировке энергосистемы.

Участок, на котором приступили к строительству электростанции, Inzhur купила в 2018-м.

Строительство электростанции Inzhur Energy в селе Софиевская Борщаговка было приостановлено решением суда в апреле. Часть местных жителей против возведения объекта, который теоретически может стать целью российских ракет, а прокуратура утверждает, что Inzhur нарушает градостроительные нормы. Каковы шансы завершить строительство или вернуть средства инвесторов, читайте в материале Forbes Ukraine.