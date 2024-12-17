Inzhur Energy построит три электростанции за $75 млн. Мелкие инвесторы профинансируют треть. Как это работает и каковы риски

Результаты первого месяца привлечения средств в газопоршневую электростанцию Inzhur Energy позволяют владельцу инвестфонда Андрею Журжию строить амбициозные планы. За следующие четыре года он хочет построить три электростанции мощностью 116 МВт. Треть средств Inzhur планирует привлечь у мелких инвесторов. Минимальная инвестиция, чтобы стать совладельцем энергокомпании – 6000 грн. Чего ждать инвесторам?

Первая в Украине инвестиционная RЕІТ-компания Inzhur, позволяющая любому украинцу стать потенциальным совладельцем ТРЦ Ocean Plaza или Житнего рынка за 4000 грн, в этом году вышла на новый – энергетический рынок.

В конце ноября Inzhur объявила о старте строительства электростанции. Первую очередь на 18 МВт запустят в сентябре 2025 года.