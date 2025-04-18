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Суд заблокировал строительство электростанции Inzhur Energy, в которую 2600 инвесторов вложили $12 млн. Смогут ли они вернуть деньги

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Проєкт електростанції Inzhur /пресслужба Inzhur

Общая мощность электростанции Inzhur планируется на уровне 35 МВт, это обойдется не менее $20 млн. Фото пресслужба Inzhur

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Строительство электростанции Inzhur Energy в селе Софиевская Борщаговка под Киевом остановлено решением суда. Часть местных жителей против возведения объекта, который теоретически может стать целью российских ракет, а прокуратура утверждает, что Inzhur нарушает градостроительные нормы. Какие шансы завершить строительство или вернуть средства инвесторам?

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