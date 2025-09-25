Київський апеляційний суд заборонив компаніям «Інжур Енерджі» та «Смайл Констракшн» продовжувати будівництво електростанції у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Про це повідомила пресслужба Inzhur з посиланням на рішення суду від 25 вересня 2025 року.

Деталі

Суд відхилив клопотання компанії про перенесення засідання до завершення перевірки законності будівництва Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ), попри те що перевірка мала завершитись у день засідання.

За словами засновника Inzhur Energy Андрія Журжія, вже через годину після ухвали суду компанія отримала офіційні результати перевірки ДІАМ, які підтверджують законність будівництва електростанції.

«Суд виніс поспішне рішення, яке суперечить фактам. Було проігноровано офіційні документи, що підтверджують дотримання всіх норм», – заявив Журжій.

Inzhur Energy планує подати касаційну скаргу, оскільки вважає рішення суду упередженим.

Кримінальне провадження, яке було підставою для першого судового розгляду, було закрите 15 вересня 2025 року за відсутністю складу правопорушення, додали в компанії.

Контекст

За даними Inzhur, проєкт загальною потужністю 34 МВт реалізується в межах президентської програми розвитку малої генерації за контрактом із НЕК «Укренерго». Компанія наголосила, що отримала всі дозволи для будівництва електростанції.

Inzhur почала будувати електростанцію у селі Софіївська Борщагівка в листопаді 2024-го, запустити планували до 1 жовтня 2025-го – це дедлайн, встановлений оператором української енергосистеми «Укренерго», з яким Inzhur підписала контракт на надання послуг із балансування енергосистеми.

Ділянку, на якій розпочали будівництво електростанції, Inzhur придбала в 2018-му.

Будівництво електростанції Inzhur Energy в селі Софіївська Борщагівка було зупинено рішенням суду в квітні. Частина місцевих жителів проти зведення обʼєкту, який теоретично може стати ціллю для російських ракет, а прокуратура стверджує, що Inzhur порушує містобудівельні норми. Які шанси завершити будівництво чи повернути кошти інвесторів, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

28 травня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію Inzhur Energy та дозволив продовжити будівництво електростанції в селі Софіївська Борщагівка під Києвом.