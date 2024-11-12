Судья может отменить приговор Трампу по делу о скрытых платежах порнозвезде

Приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о скрытых платежах порнозвезде может быть отменен судьей. Как пишут Reuters и AP , судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан приостановил на неделю дальнейшие действия по этому делу, свидетельствует документ, обнародованный 12 ноября.

Подробности

Судья отложил по меньшей мере до 19 ноября любое решение об отмене приговора Трампу из-за решения Верховного суда США в июле о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования.

Через неделю прокуроры должны предоставить судье новую информацию о том, повлияет ли переизбрание Трампа на новый срок на вынесение приговора.

Мерчан, председательствовавший на судебном процессе над Трампом, должен будет решить, отменить ли вердикт присяжных и назначить новое судебное разбирательство или вообще снять обвинения.

Уголовное осуждение Трампа может стать первым по отношению к любому экс-президенту. 78-летнему новоизбранному президенту США может грозить наказание от штрафа или условного срока до четырех лет лишения свободы.

Контекст

В начале 2018 года WSJ сообщила, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а перед выборами 2016-го заплатил ей $130 000 за молчание. Сам Трамп уверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года против экс-президента в рамках «дела Сторми Дэниелс» выдвинули обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

В мае этого года суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, связанной с выплатой порноактрисе.

Позже Верховный суд постановил, что бывших президентов нельзя привлечь к ответственности за действия, совершенные ими во время управления страной.

Ссылаясь на это решение, адвокаты Трампа заявляли, что жюри присяжных по делу о скрытых платежах получило определенные доказательства, которых оно не должно было иметь, например форму Трампа по раскрытию финансовой информации президента и показания некоторых должностных лиц Белого дома. Прокуроры не согласились с этим и заявляли, что доказательства, о которых идет речь, – всего лишь «частичка» их дела.