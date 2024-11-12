Судья может отменить приговор Трампу по делу о скрытых платежах порнозвезде

Приговор новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о скрытых платежах порнозвезде может быть отменен судьей. Как пишут Reuters и AP, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан приостановил на неделю дальнейшие действия по этому делу, свидетельствует документ, обнародованный 12 ноября.
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Подробности
- Судья отложил по меньшей мере до 19 ноября любое решение об отмене приговора Трампу из-за решения Верховного суда США в июле о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования.
- Через неделю прокуроры должны предоставить судье новую информацию о том, повлияет ли переизбрание Трампа на новый срок на вынесение приговора.
- Мерчан, председательствовавший на судебном процессе над Трампом, должен будет решить, отменить ли вердикт присяжных и назначить новое судебное разбирательство или вообще снять обвинения.
- Уголовное осуждение Трампа может стать первым по отношению к любому экс-президенту. 78-летнему новоизбранному президенту США может грозить наказание от штрафа или условного срока до четырех лет лишения свободы.
Контекст
В начале 2018 года WSJ сообщила, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а перед выборами 2016-го заплатил ей $130 000 за молчание. Сам Трамп уверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.
В апреле 2023 года против экс-президента в рамках «дела Сторми Дэниелс» выдвинули обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.
В мае этого года суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, связанной с выплатой порноактрисе.
Позже Верховный суд постановил, что бывших президентов нельзя привлечь к ответственности за действия, совершенные ими во время управления страной.
Ссылаясь на это решение, адвокаты Трампа заявляли, что жюри присяжных по делу о скрытых платежах получило определенные доказательства, которых оно не должно было иметь, например форму Трампа по раскрытию финансовой информации президента и показания некоторых должностных лиц Белого дома. Прокуроры не согласились с этим и заявляли, что доказательства, о которых идет речь, – всего лишь «частичка» их дела.
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