Суддя може скасувати вирок Трампу у справі про приховані платежі порнозірці

Вирок новообраному президентові США Дональду Трампу у справі про приховані платежі порнозірці може бути скасовано суддею. Як пишуть Reuters та AP , суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан зупинив на тиждень подальші дії щодо цієї справи, свідчить документ, оприлюднений 12 листопада.

Деталі

Суддя відклав щонайменше до 19 листопада будь-яке рішення щодо скасування вироку Трампові через рішення Верховного суду США в липні про те, що президенти мають імунітет від судового переслідування.

За тиждень прокурори повинні надати судді нову інформацію про те, чи переобрання Трампа на новий термін виплине на винесення вироку.

Мерчан, який головував на судовому процесі над Трампом, повинен буде вирішити, чи скасувати вердикт присяжних і призначити новий судовий розгляд або взагалі зняти звинувачення.

Кримінальне засудження Трампа може стати першим стосовно будь-якого експрезидента. 78-річному новообраному президенту США може загрожувати покарання від штрафу або умовного терміну до чотирьох років позбавлення волі.

Контекст

На початку 2018 року WSJ повідомила, що у 2006 році Трамп нібито мав стосунки з порноактрисою Стормі Деніелс, а перед виборами 2016-го заплатив їй $130 000 за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було.

У квітні 2023 року проти експрезидента в межах «справи Стормі Деніелс» висунули обвинувачення за 34 пунктами, які стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

У травні цього року суд присяжних визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з виплатою порноакторці.

Пізніше Верховний суд ухвалив, що колишніх президентів не можна притягнути до відповідальності за дії, які вони вчинили під час управління країною.

Посилаючись на це рішення, адвокати Трампа заявляли, що журі присяжних у справі про приховані платежі отримало певні докази, яких воно не повинно було б мати, наприклад форму Трампа щодо розкриття фінансової інформації президента та свідчення деяких посадовців Білого дому. Прокурори не погодилися з цим і заявляли, що докази, про які йдеться, є лише «частинкою» їхньої справи.