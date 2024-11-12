Первые назначенцы Трампа – Марко Рубио и Майкл Уолтц. Оба голосовали против помощи Украине. Почему это может быть для нас хорошим решением?

Новым госсекретарем США может стать Марко Рубио, советником президента по нацбезопасности – Майкл Уолтц, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на источники. Каким они видят завершение российско-украинской войны?
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Рубио – сенатор от Флориды с 2010 года, соперник Трампа на праймериз-2016, был одним из кандидатов Трампа в вице-президенты в 2024-м. Уолтц – конгрессмен в Палате представителей, ветеран армии США, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего.
Оба политика имеют более агрессивные взгляды на внешнюю политику при Трампе, пишет The Washington Post. А Financial Times в заглавии называет Рубио ястребом против Китая. Именно Пекин делает возможной агрессию РФ, оказывая ей экономическую и технологическую поддержку, говорится в официальной позиции НАТО.
Назначение Уолтца и Рубио свидетельствует, что Трамп будет давить на Коммунистическую партию Китая, говорит FT Мэтт Терпин, приглашенный научный сотрудник Института Гувера и бывший директор по Китаю в Совете национальной безопасности администрации Трампа.
Но каким Рубио и Уолтц видят завершение российско-украинской войны? И за какими назначениями в администрации Трампа стоит следить дальше?
Майкл Уолтц – нефть как оружие и ответственность Европы
В первый год полномасштабной войны Уолтц посещал Украину, встречался с президентом Владимиром Зеленским и проголосовал за шесть из шести необходимых Украине законопроектов о помощи, по подсчету GOP for Ukraine.
С лета-осени 2023 года его позиция изменилась. Он выступил против членства Украины в НАТО, аргументируя, что это якобы вовлекло бы США в активную войну.
Весной 2024 года Уолтц был против одобрения законопроекта о помощи Украине, который восемь месяцев не могли принять в Конгрессе. Свою позицию он объяснял в колонке «эпоха blanc check для Украины завершилась».
Он признал: цель Путина – восстановить СССР. И если Путин добьется успеха в Украине, то не остановится, пока не втянет в конфликт НАТО. «США будут обязаны отправить американские войска воевать. Если ничего не делать перед лицом агрессии, начнется Третья мировая война», – писал Уолтц.
Решение же не голосовать за поддержку Украины он объяснял тремя аргуменами.
- Пока президент США Джо Байден не обезопасит южную границу США от нашествия мигрантов, американцев не стоит просить продолжать финансировать оборону Украины.
- Байден – недобросовестный партнер Конгресса. Его администрация не объяснила ни цель США, ни стратегию ее достижения.
- Помощь США равна совокупной помощи европейских стран.
Какой сам Уолтц видит стратегию завершения войны? По его убеждению, Трамп будет давить на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров:
- на Украину – прекращением финансовой помощи;
- на Россию – строгим соблюдением санкций и выполнением одного из главных предвыборных обещаний: «drill, baby, drill». США должны увеличить добычу нефти, обвалить цены и таким образом увеличить давление на бюджет РФ.
Марко Рубио – завершение патовой войны рычагами для Украины
В первые два года полномасштабной войны Рубио высказывался в поддержку Украины, критиковал администрацию Байдена за нечеткую стратегию. Но в апреле 2024-го проголосовал против законопроекта о помощи Украине, который восемь месяцев не мог принять Конгресс. Объяснял это нежеланием подчиняться политическому «шантажу».
Свежая позиция Рубио – Украина была невероятно храброй и сильной в противостоянии России. Однако война является патовой – должен быть здравый смысл, ее нужно завершить. «Не надо быть фанатом Путина, чтобы хотеть завершения войны», – говорил он.
Осенью 2024-го Рубио уклонился от прямого ответа, разделяет ли он мнение вице-президента Джея Ди Венса о сдаче украинских территорий и создании автономных зон.
Результаты переговоров будут определять стороны – Рубио надеется сохранить суверенитет Украины. «Я не на стороне России, но реальность такова, что путь для Украины к окончанию этого – переговоры. Хочу верить, что Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», – сказал он.
За кем следить дальше
Назначение Рубио и Уолтца может означать не такую жуткую для Украины политику Трампа, как многие ожидали, написал в X политический аналитик Atlantic Council и Razom for Ukraine Даг Клейн.
Также важно следить, получит ли какую-либо должность в администрации Трампа Ричарда Греннел, пишет Клейн. При первой каденции Трампа он работал ТИО директором нацразведки США, послом в Германии и находился в авангарде критики Европы за недостаточные инвестиции в оборону и газовую торговлю с Россией.
Американские медиа называли Греннела потенциальным кандидатом на должности госсека или министра обороны. На съезде Республиканской партии летом 2024-го Греннел высказал Bloomberg две позиции относительно Украины.
За мирное соглашение, которое сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны. «Автономные регионы могут означать многое для людей, нужно проработать детали», – говорил тогда он.
Против вступления Украины в НАТО в ближайшее время. НАТО не должно расширяться, пока все его члены не будут платить нормативные 2% ВВП на оборону. «Мы должны быть честными относительно того, принимаем ли мы новых членов в НАТО или нет. Мы не должны принимать в клуб новых членов, если нынешние не платят справедливую долю», – объяснял он.
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