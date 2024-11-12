Первые назначенцы Трампа – Марко Рубио и Майкл Уолтц. Оба голосовали против помощи Украине. Почему это может быть для нас хорошим решением?

Новым госсекретарем США может стать Марко Рубио, советником президента по нацбезопасности – Майкл Уолтц, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на источники. Каким они видят завершение российско-украинской войны?

Рубио – сенатор от Флориды с 2010 года, соперник Трампа на праймериз-2016, был одним из кандидатов Трампа в вице-президенты в 2024-м. Уолтц – конгрессмен в Палате представителей, ветеран армии США, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша – младшего.

Оба политика имеют более агрессивные взгляды на внешнюю политику при Трампе, пишет The Washington Post. А Financial Times в заглавии называет Рубио ястребом против Китая. Именно Пекин делает возможной агрессию РФ, оказывая ей экономическую и технологическую поддержку, говорится в официальной позиции НАТО.

Назначение Уолтца и Рубио свидетельствует, что Трамп будет давить на Коммунистическую партию Китая, говорит FT Мэтт Терпин, приглашенный научный сотрудник Института Гувера и бывший директор по Китаю в Совете национальной безопасности администрации Трампа.

Но каким Рубио и Уолтц видят завершение российско-украинской войны? И за какими назначениями в администрации Трампа стоит следить дальше?

Майкл Уолтц – нефть как оружие и ответственность Европы

В первый год полномасштабной войны Уолтц посещал Украину, встречался с президентом Владимиром Зеленским и проголосовал за шесть из шести необходимых Украине законопроектов о помощи, по подсчету GOP for Ukraine.

С лета-осени 2023 года его позиция изменилась. Он выступил против членства Украины в НАТО, аргументируя, что это якобы вовлекло бы США в активную войну.

Весной 2024 года Уолтц был против одобрения законопроекта о помощи Украине, который восемь месяцев не могли принять в Конгрессе. Свою позицию он объяснял в колонке «эпоха blanc check для Украины завершилась».

Он признал: цель Путина – восстановить СССР. И если Путин добьется успеха в Украине, то не остановится, пока не втянет в конфликт НАТО. «США будут обязаны отправить американские войска воевать. Если ничего не делать перед лицом агрессии, начнется Третья мировая война», – писал Уолтц.

Решение же не голосовать за поддержку Украины он объяснял тремя аргуменами.

Пока президент США Джо Байден не обезопасит южную границу США от нашествия мигрантов, американцев не стоит просить продолжать финансировать оборону Украины.

Байден – недобросовестный партнер Конгресса. Его администрация не объяснила ни цель США, ни стратегию ее достижения.

цель США, ни стратегию ее достижения. Помощь США равна совокупной помощи европейских стран.

Какой сам Уолтц видит стратегию завершения войны? По его убеждению, Трамп будет давить на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров:

на Украину – прекращением финансовой помощи;

на Россию – строгим соблюдением санкций и выполнением одного из главных предвыборных обещаний: «drill, baby, drill». США должны увеличить добычу нефти, обвалить цены и таким образом увеличить давление на бюджет РФ.

Марко Рубио – завершение патовой войны рычагами для Украины

В первые два года полномасштабной войны Рубио высказывался в поддержку Украины, критиковал администрацию Байдена за нечеткую стратегию. Но в апреле 2024-го проголосовал против законопроекта о помощи Украине, который восемь месяцев не мог принять Конгресс. Объяснял это нежеланием подчиняться политическому «шантажу».

Свежая позиция Рубио – Украина была невероятно храброй и сильной в противостоянии России. Однако война является патовой – должен быть здравый смысл, ее нужно завершить. «Не надо быть фанатом Путина, чтобы хотеть завершения войны», – говорил он.

Осенью 2024-го Рубио уклонился от прямого ответа, разделяет ли он мнение вице-президента Джея Ди Венса о сдаче украинских территорий и создании автономных зон.

Результаты переговоров будут определять стороны – Рубио надеется сохранить суверенитет Украины. «Я не на стороне России, но реальность такова, что путь для Украины к окончанию этого – переговоры. Хочу верить, что Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах», – сказал он.

За кем следить дальше

Назначение Рубио и Уолтца может означать не такую жуткую для Украины политику Трампа, как многие ожидали, написал в X политический аналитик Atlantic Council и Razom for Ukraine Даг Клейн.

Также важно следить, получит ли какую-либо должность в администрации Трампа Ричарда Греннел, пишет Клейн. При первой каденции Трампа он работал ТИО директором нацразведки США, послом в Германии и находился в авангарде критики Европы за недостаточные инвестиции в оборону и газовую торговлю с Россией.

Американские медиа называли Греннела потенциальным кандидатом на должности госсека или министра обороны. На съезде Республиканской партии летом 2024-го Греннел высказал Bloomberg две позиции относительно Украины.

За мирное соглашение, которое сохранит территорию страны, но позволит создать автономные зоны. «Автономные регионы могут означать многое для людей, нужно проработать детали», – говорил тогда он.

Против вступления Украины в НАТО в ближайшее время. НАТО не должно расширяться, пока все его члены не будут платить нормативные 2% ВВП на оборону. «Мы должны быть честными относительно того, принимаем ли мы новых членов в НАТО или нет. Мы не должны принимать в клуб новых членов, если нынешние не платят справедливую долю», – объяснял он.