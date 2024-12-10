Всемирный банк выделил Украине $454 млн на развитие здравоохранения

Украина получит $454 млн от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 10 декабря. Это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий.

Ключевые факты

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.

Финансирование программы осуществляется при помощи правительства Японии, Всемирного банка ($449 млн), а также гранта $5 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF).

«На третьем году российского вторжения Украина сталкивается с серьезным фискальным давлением, и это подчеркивает важность продолжения реформ системы здравоохранения, повышающих эффективность использования государственных средств», – сообщил Боб Сом, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

По его словам, реформы, поддержанные проектом THRIVE, помогут снизить лишние финансовые нагрузки на пациентов, одновременно повышая доступность и устойчивость сектора здравоохранения.

THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.

Контекст

Группа Всемирного банка способствовала привлечению более $50 млрд в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров из таких стран, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды и другие.

27 ноября Украина получила кредит в размере $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию. Программа должна поддержать ключевые государственные услуги, охватывающие более 13 млн украинцев.

28 ноября Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта в социальной сфере «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

В ноябре в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $6,4 млрд льготного внешнего финансирования. Одним из основных источников финансирования стали $4,8 млрд кредита от Всемирного банка, частично обеспеченного грантом США на $1,6 млрд и средствами других партнеров.