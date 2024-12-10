Світовий банк виділив Україні $454 млн на розвиток охорони здоровʼя

Україна отримає $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 10 грудня. Це підтримає зусилля уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій.

Ключові факти

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку ($449 млн), а також гранту $5 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

«На третьому році російського вторгнення Україна стикається із серйозним фіскальним тиском, і це підкреслює важливість продовження реформ системи охорони здоров’я, які підвищують ефективність використання державних коштів», – повідомив Боб Сом, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

За його словами, реформи, підтримані проєктом THRIVE, допоможуть зменшити зайві фінансові навантаження на пацієнтів, одночасно підвищуючи доступність і стійкість сектору охорони здоров’я.

THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, які постраждали внаслідок російської агресії.

Контекст

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

27 листопада Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд і коштів від інших партнерів з розвитку. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.

28 листопада Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі $664 млн для проєкту в соціальній сфері «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

У листопаді до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $6,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Одним з основних джерел фінансування стали $4,8 млрд кредиту від Світового банку, частково забезпеченого грантом США на $1,6 млрд і коштами інших партнерів.