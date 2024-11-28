Світовий банк затвердив $664 млн додаткового фінансування для України. На що спрямують кошти

Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі $664 млн для проєкту у соціальній сфері «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), повідомляє пресслужба Мінфіну 28 листопада. З них – $602 млн надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Ключові факти

Проєкт має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки.

«Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО», – повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

$662 млн надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. Ще буде надано грант у $2 млн з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.

У межах проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд.

Контекст

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

27 листопада Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.