Світовий банк затвердив $664 млн додаткового фінансування для України. На що спрямують кошти

Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі $664 млн для проєкту у соціальній сфері «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), повідомляє пресслужба Мінфіну 28 листопада. З них – $602 млн надійдуть до загального фонду державного бюджету.
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Ключові факти
- Проєкт має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки.
- «Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО», – повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- $662 млн надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії. Ще буде надано грант у $2 млн з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.
- У межах проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд.
Контекст
Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.
27 листопада Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.
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