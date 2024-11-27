Україна отримала $4,8 млрд за проєктом PEACE від Світового банку. На що спрямують кошти

Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів від 27 листопада. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.

Деталі

Кредит планують спрямувати на покриття основних соціальних та гуманітарних витрат, зокрема на заробітну плату працівників охорони здоровʼя, освіти, служб швидкого реагування та інших критично важливих державних послуг.

Кошти надані урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.

Моніторинг використання фінансування проводиться в рамках проєкту USAID SOERA та DBS Audit Activity, а також за підтримки аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers Ukraine для перевірки відповідності державних витрат за проєктом PEACE in Ukraine.

Контекст

PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) – ключовий фінансовий інструмент Світового банку для України, який обʼєднує зусилля міжнародних донорів для надання цільової підтримки під час війни.

На червень 2023 року через проєкт було мобілізовано майже $20 млрд, які спрямовуються на підтримку критично важливих державних послуг для понад 13 млн українців, зокрема пенсіонерів, працівників освіти та екстрених служб. Також фінансується підтримка інфраструктури, що дозволило продовжити роботу 12 817 шкіл і 2 431 медзакладу.

Механізм проєкту простий: після виплат уряду Світовий банк перевіряє звітність і відшкодовує кошти Міністерству фінансів України. Всі транзакції проходять аудит та верифікацію для забезпечення прозорості.

На 21 листопада 2024 року Україна отримала $30,8 млрд через програму PEACE, з яких $25,5 млрд – гранти від США. Загалом з 2022 по 2024 роки Україна отримала $101 млрд зовнішньої фінансової допомоги, з них $67 млрд – кредити, а $34 млрд – гранти.

22 листопада премʼєр-міністр Денис Шмигаль анонсував отримання $4,8 млрд у рамках проєкту PEACE від Світового банку.