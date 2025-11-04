Стриминг Sweet.tv инвестировал более 10 млн грн в фильм «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» – первая документальная лента из линейки оригинального контента компании. Об этом Forbes Ukraine рассказал директор по контенту Sweet.tv Юрий Поворозник.

Ключевые факты

Биографическую ленту об истории группы «Океан Эльзы» создавала студия Knife! Films, известная по фильму «Яремчук: Бесподобный мир красоты». Основатели студии Максим Сердюк и Артем Григорян выступили продюсером и режиссером проекта. Сценарист – Вадим Переверзев.

Работа над проектом «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» началась в июле 2024-го и длилась полтора года. Над фильмом работали около сотни человек, рассказал Сердюк на допремьерном показе во Львове 2 ноября 2025 года.

Создание фильма профинансировал стриминг Sweet.tv. «Для нас важно создавать контент, резонирующий у зрителя и меняющий культурное пространство Украины», – говорит директор по контенту компании Юрий Поворозник.

Фильм об «Океане Эльзы» стал первым документальным проектом в линейке оригинального контента Sweet.tv Originals. По состоянию на октябрь 2025-го в это направление компания вложила более 50 млн грн, рассказывал Поворозник в интервью Forbes Ukraine.

Инвестиции в ленту составили более 10 млн грн, говорит Поворозник. Возвратить вложенные средства планируют в течение первого года после релиза, рассказывал он.

«Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» выйдет в кинопрокат 6 ноября 2025 года. Фильм планируют показывать в кинотеатрах Украины и за границей. Прибыль с первых двух дней проката – 6 и 7 ноября – будет перечислена на реабилитацию украинских военных в центре Unbroken.

Контекст

Ключевую роль в фильме «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» заняли архивные фото и видеоматериалы, а также интервью с участниками нынешнего и предыдущего составов. Поиск ранее не опубликованных материалов об «Океане Эльзы» продолжался месяцами, рассказывали создатели фильма.

Кино показывает историю группы от создания во Львове в 1994 году и по сей день. В ленте авторы и участники «Океана Эльзы» раскрывают подробности из жизни группы, о взлетах и конфликтах внутри коллектива, разрывах и вызовах, с которыми сталкивался ОЕ и вся Украина.