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«Славик, я не знала всего этого». Knife! Films, авторы самых кассовых украинских документальных фильмов, выпускают ленту об «Океане Эльзы». Что о ней известно?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Фільм про гурт «Океан Ельзи» /Getty Images

Документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» от Knife! Films выйдет в кинотеатрах 6 ноября Фото Getty Images

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Документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» выйдет на большие экраны 6 ноября. 20 июля студия Knife! Films, известная документальными проектами в Украине, выпустила тизер фильма. Сколько стоило производство и как его создатели будут возвращать инвестиции?

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«Мама, частично посмотрев фильм, сказала: «Славик, я не знала всего этого», – говорит музыкант Святослав Вакарчук о документальной ленте «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма». Фильм об «Океане Эльзы», самой известной рок-группе Украины, выйдет в кинопрокат 6 ноября 2025 года. В его основе – архивные материалы и интервью с участниками группы.

Тизер фильма «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» от Knife! Films

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