Документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» выйдет на большие экраны 6 ноября. 20 июля студия Knife! Films, известная документальными проектами в Украине, выпустила тизер фильма. Сколько стоило производство и как его создатели будут возвращать инвестиции?

«Мама, частично посмотрев фильм, сказала: «Славик, я не знала всего этого», – говорит музыкант Святослав Вакарчук о документальной ленте «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма». Фильм об «Океане Эльзы», самой известной рок-группе Украины, выйдет в кинопрокат 6 ноября 2025 года. В его основе – архивные материалы и интервью с участниками группы.