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Telegram впервые после внедрения монетизации стал прибыльным, а общий доход превысил $1 млрд. – Дуров.

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Павел Дуров /Getty Images

Павел Дуров Фото Getty Images

В 2024 году общий доход Telegram превысил $1 млрд, а доходы от рекламы «выросли в несколько раз», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров 23 декабря.

Telegram остается основной сетью, по которой украинцы получают новости, он является основным источником информации для 73%, свидетельствует исследование Internews Network.

Ключевые факты

  • По словам Дурова, 2024 год оказался «очень удачным» для мессенджера и впервые за трехлетнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным.
  • Он заявил, что общий доход Telegram в 2024-м превысил $1 млрд и компания закрывает год со «свыше $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы».
  • В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн, а доходы от рекламы «возросли в несколько раз», написал основатель мессенджера.

Контекст

Основателя Telegram Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Прокуратура Франции подозревает Дурова в 12 преступлениях, среди которых отказ сотрудничать с властями, отмывание денег и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

5 сентября Дуров впервые прокомментировал свое задержание. В частности, он назвал претензии властей Франции «неожиданностью» и заявил, что платформа соблюдает законы ЕС. В то же время заверил, что его задержание станет поводом к улучшению Telegram.

6 сентября стало известно, что Telegram изменил свою политику безопасности. Пользователи теперь могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах и чатах.

19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

23 сентября Telegram обновил условия использования и политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов нарушителей могут быть переданы соответствующим органам в ответ на запросы. Новые правила будут применяться во всех странах, где работает Telegram.

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