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Telegram уперше після впровадження монетизації став прибутковим, а загальний дохід перевищив $1 млрд – Дуров

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Павло Дуров /Getty Images

Павло Дуров Фото Getty Images

У 2024 році загальний дохід Telegram перевищив $1 млрд, а прибутки від реклами «зросли в кілька разів», повідомив засновник месенджера Павло Дуров 23 грудня.

Telegram залишається основною мережею, через яку українці отримують новини, він є основним джерелом інформації для 73%, свідчить дослідження Internews Network.

Ключові факти

  • За словами Дурова, 2024 рік виявився «дуже вдалим» для месенджера і вперше за трирічну історію монетизації Telegram став прибутковим.
  • Він заявив, що загальний дохід Telegram у 2024 році перевищив $1 млрд і компанія закриває рік із «понад $500 млн грошових резервів, не включаючи криптоактиви».
  • Цього року кількість підписників Telegram Premium потроїлася, перевищивши 12 млн, а прибутки від реклами «зросли у кілька разів», написав засновник месенджера.

Контекст

Засновника Telegram Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле Бурже. Прокуратура Франції підозрює Дурова в 12 злочинах, серед яких відмова співпрацювати з владою, відмивання грошей і співучасть у поширенні наркотиків і дитячої порнографії. 

5 вересня Дуров уперше прокоментував своє затримання. Зокрема, він назвав претензії влади Франції «несподіванкою» і заявив, що платформа дотримується законів ЄС. Водночас запевнив, що його затримання стане приводом для покращення Telegram

6 вересня стало відомо, що Telegram змінив свою політику безпеки. Користувачі тепер можуть повідомляти модераторам про «незаконний контент» у приватних групах і чатах.

19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. 

23 вересня Telegram оновив умови використання та політику конфіденційності. Тепер IP-адреси та номери телефонів порушників може бути передано відповідним органам у відповідь на запити. Нові правила застосовуватимуть у всіх країнах, де працює Telegram.

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