«Укрпошта» вже 10 місяців намагається закупити поштомати, але тендери кілька разів зривалися. Про це розповів в інтервʼю «Економічній правді» керівник національного поштового оператора Ігор Смілянський. Компанія через це стягнула 1,5 млн грн штрафів.
Деталі
- Наразі проводиться четвертий тендер. «Сподіваюся, що все-таки він зараз закінчиться перемогою. Приходять компанії», – сказав Смілянський.
- «Укрпошта» вже нарахувала 1,5 млн грн штрафів за невиконання постачання поштоматів.
Контекст
У квітні Смілянський в інтервʼю Forbes розповідав, що тестують перші поштомати українського виробництва, але не був упевнений, чи вдасться одразу виготовити весь тендерний обсяг – 875 штук. Він також зазначав, що поштомати мають бути частиною інфраструктури, з автономною системою відстеження, кнопками на випадок відключення світла чи зв’язку і можливістю залишення листа прямо в поштоматі.
Інвестиційний план «Укрпошти» на 2025 рік становив понад 1,2 млрд грн. Основні напрями: транспорт, кур’єрська доставка, електротранспорт, повна автоматизація сортування листів і газет, а також поштомати.
