Продажи автомобилей Tesla по всему миру в третьем квартале выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом, что явилось неожиданным поворотом после значительных спадов, преследовавших производителя электромобилей в этом году. Об этом пишет The Wall Street Journal 2 октября.

Подробности

Рост продаж частично объясняется тем, что американские покупатели спешили воспользоваться федеральной скидкой на электромобили в размере $7500, срок действия которой истек в конце сентября. В общей сложности за квартал Tesla доставила 497 099 автомобилей, что стало рекордным показателем и превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших 456 000 доставок по данным FactSet.

Кроме того, Tesla сообщила о рекорде в своем энергетическом бизнесе, почти удвоив объемы развертывания систем хранения энергии до 12,5 гигаватт-часов по сравнению с предыдущим годом. После публикации данных акции Tesla выросли почти на 3% во время предрыночной торговли в четверг утром.

Акции компании приближаются к историческому максимуму: в среду они закрылись на отметке в $459,46, что на 21% выше, чем в начале года. По подсчетам Forbes, на этой неделе генеральный директор Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд.

Продажи Tesla в третьем квартале соответствуют показателям других автопроизводителей. В США продажи General Motors и Ford возросли на 8% в третьем квартале благодаря рекордным продажам электромобилей и гибридов, сообщили компании в среду. Доставки моделей Tesla Model 3 и Model Y выросли на 9%, в то время как поставки других моделей снизились на 30%.

Эти результаты превзошли предварительный рекорд продаж компании за четвертый квартал 2024 года, когда было доставлено 495 570 автомобилей. В первой половине года продажи Tesla резко упали и компания пытается переориентироваться на производство автономных транспортных средств и гуманоидных роботов.

Контекст

Доходы от продаж автомобилей, составляющих основную часть бизнеса Tesla, также снизились в этом году. Аналитики частично связывают спад с негативной реакцией потребителей на бренд и фигуру Маска, чья роль в администрации Трампа по сокращению государственных расходов вызвала споры. Маск покинул свой федеральный пост в конце мая и заявил, что возвращается к работе в Tesla перед встречей акционеров в ноябре, где будут голосовать за новый компенсационный пакет на $1 трлн, предложенный советом директоров. Глава совета Tesla Робин Денголм отметила, что этот рекордный пакет, зависящий от достижения Маском операционных и финансовых целей, в том числе рыночной капитализации в $8,5 трлн, необходим для сохранения его сосредоточенности на следующем этапе развития компании.

Tesla определила цель следующего этапа своего роста как «Постоянную достаточность». В своем четвертом генеральном плане, опубликованном 1 сентября, компания изложила общее видение, в котором искусственный интеллект, робототехника и системы хранения энергии устраняют дефицит.

«Инструменты, которые мы будем разрабатывать, помогут нам создать мир, о котором мы всегда мечтали – мир устойчивого достатка – путем переосмысления основных составляющих труда, мобильности и энергии в масштабе и для всех», – отметила компания. В июне Tesla запустила в Остине, штат Техас, эксклюзивную службу роботакси, где клиенты могут ездить в ограниченной зоне с водителем безопасности на пассажирском сиденье. Впоследствии компания расширила свою программу по вызову транспорта на район залива Сан-Франциско, предлагая традиционные поездки с водителями за рулем. Маск заявил, что к концу 2026 года в США на дорогах появятся сотни тысяч полностью автономных автомобилей Tesla, многие из которых будут в частной собственности. Компания планирует начать производство специализированного автономного транспортного средства Cybercab уже в следующем году.