Продажі автомобілів Tesla по всьому світу у третьому кварталі зросли на 7,4% порівняно з минулим роком, що стало несподіваним поворотом після значних спадів, які переслідували виробника електромобілів цього року. Про це пише The Wall Street Journal 2 жовтня.

Деталі

Зростання продажів частково пояснюється тим, що американські покупці поспішали скористатися федеральною знижкою на електромобілі в розмірі $7500, термін дії якої закінчився наприкінці вересня. Загалом за квартал Tesla доставила 497 099 автомобілів, що стало рекордним показником і перевищило очікування аналітиків, які прогнозували 456 000 доставок за даними FactSet.

Крім того, Tesla повідомила про рекорд у своєму енергетичному бізнесі, майже подвоївши обсяги розгортання систем зберігання енергії до 12,5 гігават-годин порівняно з попереднім роком. Після публікації цих даних акції Tesla зросли майже на 3% під час передринкової торгівлі в четвер вранці.

Акції компанії наближаються до історичного максимуму: у середу вони закрилися на позначці $459,46, що на 21% вище, ніж на початку року. За підрахунками Forbes, цього тижня генеральний директор Ілон Маск став першою людиною, чиї статки досягли $500 млрд.

Продажі Tesla в третьому кварталі відповідають показникам інших автовиробників. У США продажі General Motors і Ford зросли на 8% у третьому кварталі завдяки рекордним продажам електромобілів і гібридів, повідомили компанії в середу. Доставки моделей Tesla Model 3 і Model Y зросли на 9%, тоді як поставки інших моделей знизилися на 30%.

Ці результати перевершили попередній рекорд продажів компанії за четвертий квартал 2024 року, коли було доставлено 495 570 автомобілів. У першій половині року продажі Tesla різко впали, і компанія намагається переорієнтуватися на виробництво автономних транспортних засобів і гуманоїдних роботів.

Контекст

Доходи від продажів автомобілів, які становлять основну частину бізнесу Tesla, також знизилися цього року. Аналітики частково пов’язують спад із негативною реакцією споживачів на бренд і постать Маска, чия роль у адміністрації Трампа щодо скорочення державних витрат викликала суперечки. Маск залишив свою федеральну посаду наприкінці травня і заявив, що повертається до роботи в Tesla перед зустріччю акціонерів у листопаді, де голосуватимуть за новий компенсаційний пакет на $1 трлн, запропонований радою директорів. Голова ради Tesla Робін Денголм зазначила, що цей рекордний пакет, який залежить від досягнення Маском операційних і фінансових цілей, зокрема ринкової капіталізації у $8,5 трлн, необхідний для збереження його зосередженості на наступному етапі розвитку компанії.

Tesla визначила мету наступного етапу свого зростання як «Сталу достатність». У своєму четвертому генеральному плані, опублікованому 1 вересня, компанія виклала загальне бачення, в якому штучний інтелект, робототехніка та системи зберігання енергії усувають дефіцит.

«Інструменти, які ми розроблятимемо, допоможуть нам створити світ, про який ми завжди мріяли – світ сталого достатку – шляхом переосмислення основних складових праці, мобільності та енергії в масштабі та для всіх», – зазначила компанія. У червні Tesla запустила в Остіні, штат Техас, ексклюзивну службу роботаксі, де клієнти можуть їздити в обмеженій зоні з водієм безпеки на пасажирському сидінні. Згодом компанія розширила свою програму для виклику транспорту на район затоки Сан-Франциско, пропонуючи традиційні поїздки з водіями за кермом. Маск заявив, що до кінця 2026 року в США на дорогах буде сотні тисяч повністю автономних автомобілів Tesla, багато з яких будуть у приватній власності. Компанія планує розпочати виробництво спеціалізованого автономного транспортного засобу Cybercab уже наступного року.