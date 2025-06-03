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TikTok представил платформу TikTok for Artists для продвижения музыкантов. Что она может

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

TikTok запустил платформу TikTok for Artists, предназначенную для поддержки музыкантов в развитии их карьеры. Запуск прошел через два месяца после тестирования платформы в отдельных странах. Об этом пишет TechCrunch 3 июня.

Подробности

  • Новый инструмент помогает артистам и их командам более эффективно взаимодействовать с фанатами, совершенствовать промо стратегии и создавать контент на TikTok.
  • Платформа предоставляет доступ к данным об эффективности музыки и публикаций артистов, включая количество просмотров, постов и взаимодействий от создателей контента для каждой песни, а также статистику публикаций. Кроме того, доступна информация об аудитории артиста, в частности возраст, пол и язык подписчиков.
  • TikTok for Artists также предлагает пошаговые инструкции по использованию инструментов и функций платформы, а также дополнительные ресурсы и поддержку, отмечает компания.
  • Параллельно TikTok запустил инструмент Pre-Release, который способствует артистам в продвижении будущих альбомов. Функция позволяет фанатам заранее сохранить альбомы в библиотеки Spotify или Apple Music, где они станут доступны сразу после релиза.
  • TikTok играет значительную роль в популяризации музыкальных трендов и вирусных песен, поэтому создание отдельной платформы для артистов является логичным шагом для усиления продвижения их контента и привлечения аудитории. TikTok for Artists может помочь музыкантам расширить охват и нарастить фанбазу.
  • Следует отметить, что запуск платформы произошел через восемь месяцев после того, как ByteDance закрыл сервис TikTok Music, проходивший тестирование в нескольких странах. Тогда компания объяснила, что приостанавливает работу сервиса, чтобы сосредоточиться на роли TikTok в продвижении музыки и поддержке стриминговых платформ.
  • TikTok for Artists уже доступен в Индонезии, Японии, Корее, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Египте, Ливане, Саудовской Аравии, Мексике, ОАЭ, Канаде, Колумбии и Аргентине. В скором времени платформа появится в других странах, сообщили в TikTok.

Контекст

Глобальная аудитория TikTok достигла более 1,5 млрд пользователей благодаря мощному алгоритму, который персонализирует ленту контента в соответствии с индивидуальными предпочтениями каждого пользователя.

По состоянию на 25 апреля 2024 года украинская аудитория TikTok среди городских жителей в возрасте 18-55 лет составляет 9,4 млн человек, отмечает директор по развитию бизнеса Kantar Ukraine Кирилл Ежов в комментарии Forbes.

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